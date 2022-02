Facebook a renommé son fil d’actualités en flux uniquement après 15 ans

Facebook compte environ 2,9 milliards d’utilisateurs. Tous sont importants et la confusion est drastique pour la réputation de Facebook. Récemment, Facebook a été confronté à de nombreux défis liés à la diminution de la valeur de l’entreprise et au nombre potentiellement faible d’utilisateurs par jour. C’est un cauchemar obsédant pour Mark Zuckerberg et ses nobles idées de Metaverse.

Cependant, le changement est venu renommer une autre antiquité de la société mère de Facebook, Meta. Mardi, il a renommé le nom du fil d’actualité en fil d’actualité uniquement. Le but principal à faire était de diminuer et d’éliminer carrément la confusion concernant le fil d’actualité.

La fonctionnalité a été introduite pour la première fois en septembre 2006 et depuis, malgré de nombreux autres changements dans Facebook, elle est restée inchangée jusqu’à présent. Le flux est la caractéristique dominante de Facebook grâce à laquelle les utilisateurs regardent, aiment, commentent et transfèrent les publications d’amis. Même les publications des groupes et des pages sont visibles dans la section Flux de Facebook. La page Twitter de Facebook a récemment tweeté qu' »à partir d’aujourd’hui, notre fil d’actualité sera désormais connu sous le nom de » fil « . Bon défilement ! »

Même si ce changement ne s’applique qu’à l’étendue du nom, il a des conséquences considérables. Selon le porte-parole de Facebook, Dami Oyefeso, le nom du fil d’actualité induisait en erreur les utilisateurs sur le fait qu’il était spécifique à l’actualité. Comme les utilisateurs voient différentes histoires et diverses nouvelles, c’est pourquoi c’était déroutant pour les utilisateurs.

Changer le nom de News Feed en Feed peut supprimer ce malentendu et augmenter l’expérience immersive et transparente pour les utilisateurs. En plus de décrire la diversité de la communauté et les caprices de l’information, le changement qui vient maintenant a plus de sens. Découvrons pourquoi Facebook a changé le nom du fil d’actualités en Feed seulement après 15 ans.

Le fil d’actualité de Facebook et la désinformation

Les régulateurs ont tenu Facebook pour responsable des insurrections au Capitole aux États-Unis et de la conversion du convoi de camions en un mouvement organisé au Canada. Il met en évidence et enhardit le rôle de Facebook dans les émeutes, le chaos et les manifestations de masse extrémistes dans le monde entier.

Cependant, cela ne s’arrête pas là, et les poursuites antitrust et les lois sur la protection des données et la vie privée amènent cette discussion dans un autre domaine de turbulences. Le gouvernement fédéral américain a accusé Facebook de violations de données et de nombreuses autres poursuites antitrust. Même la Meta Newsroom a mentionné que la désinformation est plus couverte que les reportages factuels.

Ainsi, l’utilisation potentielle du fil d’actualités pour diffuser des informations à motivation politique et des opinions extrêmes contre des groupes particuliers de la société a entraîné Facebook dans un autre gâchis. Les régulateurs sont désormais conscients de chaque mouvement de Facebook. De plus, récemment, le rêve de la crypto-monnaie sous la supervision de Mark Zuckerberg a échoué de manière drastique.

Ainsi, le changement de nom de News Feed to Feed n’indique pas seulement que Facebook trouve un endroit sûr pour jouer. Cela montre également que Meta veut créer plus de légitimité grâce à la protection des données, à l’examen minutieux des nouvelles et à une plus grande couverture des nouvelles factuelles.

Rectifier une idée fausse

La vraie motivation derrière un tel changement après 15 ans montre beaucoup de choses. Au-delà du changement de marque de Facebook en tant que plate-forme sécurisée et digne de confiance, le nom de Feed suggère également qu’il s’agit d’une toute nouvelle fonctionnalité.

Auparavant, le nom du fil d’actualité induisait les utilisateurs en erreur sur le fait qu’il était spécifique aux actualités. Cependant, supprimer les actualités du fil d’actualité aidera les utilisateurs à comprendre avec précision qu’ils rencontreront une vaste gamme de contenus, y compris les actualités, les messages d’amis et de groupes. Nous ne pouvons qu’espérer que Facebook puisse retrouver la même confiance dont il jouissait depuis plus d’une décennie.

Emballer

Facebook a renommé le nom de News Feed to Feed seulement après environ 15 ans. La fonction de fil d’actualité a été introduite pour la première fois en 2006 et depuis, elle est restée inchangée. Cependant, la récente augmentation des poursuites antitrust, des cas de violation de données et l’insécurité de la vie privée de Facebook ont ​​provoqué l’indignation populaire de la justice américaine et des régulateurs.

Le chaos pour Mark Zuckerberg était insoluble et il s’efforça de réhabiliter la confiance en élargissant son empire. Tout d’abord, il a essayé de renommer Facebook en Meta et maintenant, Meta a changé le nom du fil d’actualité en flux uniquement.

Il s’agit d’un énorme changement qui pourrait aider à atténuer certaines des tensions auxquelles Meta est confronté en ce moment. Mais cela ne suffit pas à raviver la stature perdue de Facebook.