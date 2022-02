Google annonce Privacy Sandbox pour Android pour limiter le suivi des publicités au niveau de l’utilisateur

Vue d’ensemble : étant donné que les publicités représentent une part importante des revenus de Google (et de son parent Alphabet), le géant de la recherche ne peut pas se permettre d’utiliser des mesures strictes similaires à celles d’Apple pour obliger les applications à demander l’autorisation des utilisateurs pour suivre leur comportement dans d’autres applications. Avec Privacy Sandbox, cependant, Google cherche à développer un nouveau système publicitaire qui équilibre la confidentialité en se débarrassant des mécanismes de suivi au niveau de l’utilisateur et en empêchant la collecte de données secrètes, tout en gardant les annonceurs dans l’équation et en garantissant que le contenu et les services gratuits restent accessibles sans risque. .

Google apporte la fonctionnalité Privacy Sandbox de Chrome à Android, des technologies cibles qu’il reconnaît être différentes, mais qui profiteront aux utilisateurs et aux annonceurs sur les plates-formes Web et mobiles.

Bien que les mécanismes de suivi dans Privacy Sandbox pour Android prendront au moins deux ans pour être finalisés et mis en œuvre, selon Google, l’idée est de développer une approche axée sur la confidentialité pour les utilisateurs qui ne s’appuie pas sur des identifiants au niveau de l’appareil et limite le suivi secret. par les annonceurs. Ce dernier, cependant, peut toujours afficher des publicités basées sur des « audiences personnalisées », comme détaillé dans l’API FLEDGE de Google conçue pour afficher du contenu et des publicités pertinents dans le cadre de Privacy Sandbox.

Comment une annonce est affichée avec Privacy Sandbox sur Android

Dans l’annonce, Google a également pris un coup indirect sur Apple en qualifiant son approche de la confidentialité des publicités de « brute » et « inefficace » qui restreignait les technologies existantes utilisées par les développeurs et les annonceurs. Les changements radicaux d’Apple en matière de confidentialité introduits avec iOS 14 permettent aux utilisateurs de désactiver les publicités ciblées et empêchent les applications de suivre le comportement inter-applications.

Cette décision a considérablement perturbé l’industrie de la publicité, y compris Meta/Facebook, qui s’attend à une perte de 10 milliards de dollars de revenus publicitaires cette année. Google, bien sûr, ne peut pas adopter des mesures anti-pistage similaires. Ayant généré un peu plus de 61 milliards de dollars au cours du seul dernier trimestre, l’activité publicitaire de la société est un élément crucial qui a constitué l’épine dorsale de son chiffre d’affaires trimestriel total de 75,3 milliards de dollars.

Avec Privacy Sandbox, Google pourrait peut-être trouver un bon équilibre entre la confidentialité des utilisateurs et l’écosystème des publicités numériques, compte tenu de l’impact de ce dernier sur ses finances. Les premiers signes semblent positifs, suite à l’approbation de l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA), qui prévoit de superviser le développement de Privacy Sandbox et de s’assurer qu’il est bénéfique pour les consommateurs.

Google a également recueilli le soutien de partenaires tels que Snap, Duolingo et Rovio sur cette initiative, et note qu’il est ouvert aux commentaires de l’industrie.