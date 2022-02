Les vétérans de CD Projekt Red dirigent le nouveau studio de jeu indépendant Rebel Wolves

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Deux anciens dirigeants de CD Projekt Red ont formé un nouveau studio basé en Nouvelle-Écosse, au Canada, appelé Rebel Wolves. Les fondateurs, Konrad Tomaszkiewicz et Jakub Szamałek, ont tous deux travaillé sur The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 alors qu’ils étaient encore au CDPR.

Tomaszkiewicz a dirigé The Witcher 3 et a occupé plusieurs rôles au cours du développement de Cyberpunk, notamment vice-président du développement du jeu, directeur du jeu secondaire et chef de la production. Tomaszkiewicz a quitté le CDPR sous des allégations selon lesquelles il aurait intimidé des collègues. Il a ensuite été déclaré non coupable mais avait déjà commencé à travailler à l’école de cinéma de Varsovie. Il agira en tant que PDG et directeur du jeu du nouveau studio.

Szamałek était l’auteur principal de CP 2077 et l’auteur principal de la plupart des DLC de The Witcher 3. Il servira Rebel Wolves en tant que directeur narratif. Il a quitté le CDPR à peu près au même moment que Tomaszkiewicz et a entre-temps travaillé comme consultant narratif et écrivain indépendant de jeux vidéo.

Dix autres vétérans du jeu vidéo ont rejoint Rebel Wolves, y compris des développeurs qui ont travaillé sur Shadow Warrior 2 et Thronebreaker. Le studio souhaite s’étendre à environ 80 membres du personnel, mais Tomaszkiewicz a déclaré à GamesIndustry qu’il souhaitait que l’entreprise reste relativement petite, concentrée et motivée.

« Nous sommes donc extrêmement heureux et fiers d’avoir déjà réussi à recruter certains des meilleurs artistes, codeurs et designers de l’industrie », a déclaré Tomaszkiewicz. « Nous ne pouvons pas rivaliser avec les meilleurs en termes de taille ou de reconnaissance, mais nous pouvons fournir quelque chose de tout aussi séduisant : un environnement où les développeurs peuvent voir grand, suivre leurs rêves et se sentir responsables de leur travail. »

Tomaszkiewicz n’avait pas grand-chose à dire sur le premier projet du studio. Tout ce que nous savons, c’est que ce sera un « RPG de dark fantasy ». Il a dit que la vision est de concevoir un monde de jeu vidéo qui ressemble à un RPG stylo et papier.

« Nous voulons recréer le sentiment d’une session RPG stylo et papier, où vos options semblent illimitées, où le monde réagit à vos choix, où chaque décision compte », a-t-il déclaré. « [We want to make] le Saint Graal des RPG informatiques. »

La société souhaite également éviter les complications liées à l’octroi de licences à des franchises existantes comme CDPR l’a fait avec la série The Witcher et Cyberpunk 2077. Nous savons donc que l’IP sera quelque chose d’original. Cela pourrait prendre un certain temps avant d’entendre quoi que ce soit de plus, mais Tomaszkiewicz promet que Rebel Wolves sera tout aussi transparent, sinon plus, que CD Projekt Red.