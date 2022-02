L’écran des paramètres de Windows 11 ajoute des informations d’abonnement

En bref : la première mise à jour cumulative de Microsoft pour Windows est très attendue pour la prise en charge de son application Android. L’un des ajouts les plus mineurs permet désormais aux utilisateurs de suivre plus facilement les abonnements. Bien qu’il ait encore besoin de travail.

Après avoir installé la mise à jour majeure du système d’exploitation que Microsoft a déployée ce mois-ci, les utilisateurs de Windows 11 devraient trouver une liste intitulée « Vos abonnements » sous Paramètres> Comptes> Votre compte Microsoft. Il offre des informations sur les abonnements à des services comme Microsoft 365.

Comme le note PCWorld, la page indique aux utilisateurs où et comment un abonnement est facturé, avec qui il est partagé et fournit des informations sur le stockage en nuage OneDrive. Le seul abonnement qui apparaît actuellement sur le tableau de bord principal est 365. Ci-dessous se trouve un bouton « Tous les abonnements » qui ouvre la page des services sur le site Web de Microsoft, qui répertorie plus d’abonnements comme Game Pass.

Cette fonctionnalité pourrait être une première étape pour offrir un suivi des abonnements Windows similaire à ce qu’Apple a dans le menu des paramètres iOS depuis un certain temps maintenant. Là, vous pouvez suivre les abonnements comme Apple Arcade, le stockage iCloud ou Apple TV + ainsi que le partage familial. Curieusement, la version Windows de cette fonctionnalité n’apparaît pas dans Windows 10.

L’ajout le plus important à la mise à jour de Windows 11 était la prise en charge des applications Android, mais il a également amélioré la barre des tâches et repensé certaines applications, entre autres.

Crédit image : Mark Hachman