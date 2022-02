Le film Uncharted souffre-t-il de la malédiction de l’adaptation en jeu vidéo ?

En bref: Le film Uncharted, en développement depuis des années, était plein de promesses, principalement grâce à un casting qui comprend Tom Holland à la hauteur de son succès Spider-Man: No Way Home et d’excellentes sources. Mais il semble que ce soit encore un autre exemple d’adaptation ne correspondant pas au jeu vidéo sur lequel il est basé, avec des critiques allant de médiocres à carrément mauvaises.

Pour vous donner une idée de combien de temps Uncharted était coincé dans l’enfer du développement, Mark Wahlberg devait jouer le personnage principal Nathan Drake en 2010. Le rôle est finalement allé à Holland, qui aurait eu environ 15 ans à l’époque, avec Wahlberg prenant le partie de son mentor, Victor « Sully » Sullivan.

Les films basés sur les jeux vidéo ont commencé à s’améliorer ces dernières années, avec des personnages comme Sonic the Hedgehog loin de l’horreur écrasante de l’âme qu’était Alone in the Dark d’Uwe Boll.

Malheureusement, les critiques suggèrent qu’Uncharted ne sera pas en tête des listes des « meilleurs films d’aventure » après sa sortie. Il est actuellement assis sur un score de 54% sur le site global Rotten Tomatoes et 42 sur Metacritic, certaines des meilleures critiques le qualifiant simplement de « réparable » et une amélioration par rapport à la plupart des autres entrées du genre.

En ce qui concerne les critiques les plus critiques, The Guardian écrit que le film a un « algorithme de box-office où son cœur est censé être », et The Independent déclare qu ‘ »il n’y a vraiment pas d’avenir pour l’adaptation du jeu vidéo au film si Hollywood ne peut même pas craquer Uncharted.

Mais certains critiques ont apprécié Uncharted pour ce qu’il est. Et comme Don’t Look Up (et bien d’autres) l’ont prouvé, de nombreux films critiques finissent par être aimés par la majorité du public. D’un autre côté, les bandes-annonces n’inspirent pas vraiment confiance. Vous déciderez vous-même quand Uncharted arrivera exclusivement dans les salles le 18 février.