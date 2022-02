Les araignées utilisent les toiles comme d’énormes « pignons extérieurs » pour localiser les proies et les prédateurs

Une équipe de recherche américaine a déterminé que les araignées utilisent les toiles d’araignées comme de gigantesques capteurs acoustiques, avec lesquels elles localisent les proies et les prédateurs.

Les araignées peuvent utiliser leur toile non seulement comme un piège mortel pour capturer des proies, mais aussi comme un gigantesque capteur acoustique, véritable « tympan externe » capable d’améliorer considérablement la capacité de perception du son. Grâce à cette super antenne, qui peut être adaptée et réparée si nécessaire, les araignées sont capables de percevoir l’arrivée d’un prédateur – tel un oiseau – ou d’une proie à une distance bien supérieure à celle parcourue par l’organe auditif normal. Ce n’est que la dernière découverte extraordinaire sur les toiles d’araignées, des constructions si solides – bien qu’elles soient faites de fils de soie fins – qu’une assez grande serait capable d’arrêter même un avion en vol.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de l’Université de Binghamton, qui a travaillé en étroite collaboration avec des collègues du Département de neurobiologie et de comportement de l’Université Cornell, a déterminé que les toiles d’araignées peuvent devenir des « tympans externes » pour les araignées. Ithaca et le Center for Nanoscale Materials of Argonne Laboratoire National. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Jian Zhou, professeur au département de génie mécanique de l’université américaine, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé en laboratoire le comportement de l’araignée Larinioides sclopetarius, connue sous les noms communs d’araignée pont ou de croix grise. araignée. . C’est une espèce qui ne vit que dans l’hémisphère nord et a une aire de répartition (olarctique) extrêmement étendue, qui en Europe va de l’Italie à la Finlande. C’est une soi-disant araignée tisserande, capable de construire de grandes toiles d’un diamètre allant jusqu’à 70 centimètres.

En étudiant le comportement de ces araignées dans des cadres en bois logés au laboratoire, les chercheurs ont découvert que les animaux réagissaient à des sons émis depuis différentes directions et distances (émis par de petits haut-parleurs). Par exemple, ils ont observé qu’un son produit à 10 pieds de distance les incitait à se recroqueviller, à changer brusquement de direction et à faire des mouvements avec leurs pattes avant. Selon les calculs des chercheurs, les araignées ont un seuil auditif inférieur à 68 décibels, ce qui leur permet de localiser une proie ou un prédateur lorsqu’il se trouve à environ 10 mètres. Grâce à leurs toiles hypersensibles, ces invertébrés peuvent percevoir les mouvements sonores des particules d’air qui se traduisent par de légers mouvements sur les fils de la toile. Les toiles d’araignées, en pratique, sont des capteurs qui captent les ondes acoustiques et permettent à l’araignée de déterminer la distance et la source.

« En externalisant ses capteurs acoustiques sur la toile, l’araignée s’affranchit des contraintes de taille corporelle, ce qui lui permet d’augmenter énormément sa surface sensible au son, jusqu’à 10 000 fois supérieure à l’araignée elle-même », expliquent les scientifiques dans le résumé de l’étude. Parmi les avantages de ce « tympan externe », il y a aussi la possibilité de l’ajuster et de le régénérer selon les besoins. Les toiles d’araignées sont si extraordinaires que des matériaux synthétiques capables de les reproduire sont étudiés en laboratoire depuis des années ; on pense maintenant qu’ils pourraient être exploités pour créer de nouveaux matériaux capables de détecter le son et dans les études de dynamique des fluides. Les détails de la recherche « Audition externalisée chez une araignée à tissage d’orbes qui utilise sa 2 toile comme capteur auditif » ont été publiés sur la base de données en ligne BiorXiv, en attente d’examen par les pairs et de publication dans une revue scientifique.