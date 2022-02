Virgin Galactic va ouvrir la vente de billets pour les vols spatiaux avec un dépôt de 150 000 $

Conclusion : avez-vous près d’un demi-million de dollars à dépenser et un profond désir de voyager dans l’espace ? Si tel est le cas, Virgin Galactic est prêt à faire des affaires. La société de tourisme spatial ouvrira la vente de billets au grand public le 16 février avec un dépôt initial de 150 000 $ pour réserver votre siège. Le paiement final est dû avant le vol.

Les vols seront lancés depuis Spaceport America au Nouveau-Mexique. Les futurs astronautes séjourneront avec leurs invités dans les prochains hébergements personnalisés et participeront à plusieurs jours d’activités de préparation. Les clients profiteront d’équipements de classe mondiale et d’itinéraires sur mesure pendant les programmes de formation des astronautes.

Les vols dureront environ 90 minutes et consisteront en un lancement aérien et un boost de Mach-3 vers l’espace. Alors que le navire atteint son point culminant, les astronautes vivront plusieurs minutes d’apesanteur hors du siège et des vues de la Terre depuis les 17 fenêtres du navire que seul ce niveau d’argent peut acheter.

La valeur de l’action dans Virgin Galactic a augmenté de près de 17% sur les nouvelles au moment d’écrire ces lignes.

Virgin Galactic a effectué son premier vol en équipage complet avec le fondateur Richard Branson à bord en juillet dernier. Branson a battu son rival Jeff Bezos dans l’espace de neuf jours, alors que le PDG d’Amazon a décroché son billet pour l’espace via sa société de vols spatiaux Blue Origin le 20 juillet.

Les parties intéressées peuvent démarrer rapidement le processus de candidature sur le site Web de Virgin Galactic. On ne sait pas encore quand les premiers vols commerciaux devraient avoir lieu.