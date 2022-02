Changer d’opérateur mobile en 3 étapes : ce n’est pas si difficile

Les opérateurs mobiles offrent une gamme de services tels que la téléphonie et l’allocation de données, les SMS, l’Internet mobile et les services d’itinérance. Vous pouvez changer de fournisseur de téléphonie mobile si vous n’êtes pas satisfait des services de votre fournisseur actuel et que la durée minimale du contrat a expiré. Parfois, cela vaut la peine d’annuler si vous voulez vraiment rester avec votre fournisseur.

Nous vous montrerons les options dont vous disposez pour changer de fournisseur de téléphonie mobile.

Exigences pour changer d’opérateur mobile

Avant de changer d’opérateur, assurez-vous de répondre aux exigences. En règle générale, vous devez résilier votre ancien contrat pour pouvoir conclure un nouveau contrat avec un autre fournisseur. Bien sûr, vous pouvez également avoir deux contrats en cours d’exécution en même temps, mais cela n’a généralement pas de sens et coûte cher.

Par conséquent, vous devez vous assurer que la durée minimale du contrat de votre contrat actuel a expiré. Il s’agit généralement de 12 à 24 mois. Et ne vous inquiétez pas : si vous n’annulez pas à temps, le contrat ne sera pas automatiquement prolongé de 12 mois supplémentaires. C’était le cas.

Grâce à l’avenant TKG, vous pouvez résilier les contrats plus rapidement et plus facilement. Source : Pixabay

Depuis l’amendement dit TGK, entré en vigueur le 1er décembre 2021, les contrats de téléphonie mobile dont la durée minimale a expiré peuvent être résiliés sur une base mensuelle. Vous devez également savoir ce que vous attendez de votre nouveau contrat. C’est aussi la première étape du changement.

1. Voici comment trouver un nouveau tarif adapté

L’un des avantages de changer régulièrement de tarif est que vous disposez toujours d’une offre à jour. Surfer sur le smartphone, regarder des vidéos YouTube ou même des flux en direct sur des plateformes comme Twitch deviennent de plus en plus populaires. Les fournisseurs l’ont également reconnu, c’est pourquoi vous obtenez généralement plus de volume de données pour moins d’argent avec de nouveaux tarifs. De nombreux fournisseurs proposent même désormais des tarifs avec un volume de données illimité.

Avec un volume de données illimité, vous pouvez rester à côté de votre vélo toute la journée et surfer sur Internet. Source : Unsplash

Afin de trouver le tarif qui vous convient, vous examinez d’abord votre comportement d’utilisateur. Combien de Go utilisez-vous avec votre smartphone par mois ? Combien de minutes êtes-vous au téléphone ? Envoyez-vous beaucoup de SMS ? Avec certains fournisseurs, vous pouvez afficher ces données dans la zone de connexion et analyser votre comportement. Certains smartphones ont également ces données prêtes pour vous dans les paramètres.

Vous choisissez alors un contrat qui couvre vos consommations et s’inscrit dans votre budget. Le meilleur moyen de trouver des tarifs adaptés est de consulter les sites Internet des opérateurs de téléphonie mobile. Les plus grands d’Allemagne comprennent:

Bien sûr, il existe de nombreux autres fournisseurs avec des offres très intéressantes. Cependant, vous devriez commencer par les plus gros pour avoir une idée de ce que vous payez pour quels services. À première vue, les nombreux tarifs différents peuvent être très déroutants. Alors prenez votre temps et prenez votre temps pour voir quel tarif vous convient.

Trouver des tarifs réduits

Les sites d’information sur les téléphones portables et les portails de comparaison tels que Check24 et Verivox sont des sources recommandées pour les tarifs réduits. Ces derniers n’offrent pas une vue d’ensemble objective, mais surtout des listes éditées et financées par la publicité. Mais vous y trouverez des fournisseurs intéressants et vous pourrez consulter leurs sites Web. Les collègues de Mobiflip et Finanztip fournissent également des informations sur les offres en cours.

Les discounters économisent souvent sur le réseau (plus souvent Telefonica que Telekom ou Vodafone), la technologie de transmission (plutôt 4G que 5G) et le débit de données (le plus souvent limité à <= 50 Mbit/s). Il existe également une fonction de données automatique, qui réserve généralement automatiquement un volume supplémentaire à des prix plus élevés lorsque le volume de données est épuisé. Faites attention à ces détails dans les notes de bas de page !

Conseil : Abonnez-vous temporairement aux newsletters ou aux flux des sites ci-dessus et passez quelques semaines à l’affût des offres. Ensuite, vous pénétrez dans le système compliqué à votre guise et pouvez frapper immédiatement si vous trouvez quelque chose qui vous convient.

2. Résilier le contrat de téléphonie mobile en cours

Si vous êtes arrivé ici, vous remplissez les conditions pour le changement et avez choisi un nouveau tarif adapté. La prochaine étape consiste à annuler votre tarif actuel ou à le faire annuler. Le fonctionnement exact dépend de votre fournisseur, mais vous pouvez généralement le faire en utilisant l’une des trois méthodes suivantes.

La première et la plus confortable est lorsque votre nouveau fournisseur résilie votre ancien contrat. Certains fournisseurs le proposent lorsque vous remplissez le formulaire d’échange. L’avantage est que vous n’avez à vous soucier de rien d’autre et que vous pouvez conserver votre numéro. L’inconvénient est que ce processus prend parfois un peu de temps. Il est donc préférable de changer tôt avant la dernière date de résiliation possible. Ici aussi, insistez pour que votre ancien fournisseur vous envoie une confirmation de résiliation. Et si vous voulez être absolument sûr que la démission est reçue, démissionnez séparément.

Notre deuxième méthode montre comment cela fonctionne : Si le fournisseur vous permet d’annuler en ligne dans votre espace de connexion. Ensuite, vous pouvez facilement faire l’annulation en ligne. Enfin, la troisième méthode est la terminaison écrite. Vous pouvez le faire soit par e-mail, soit par courrier.

Le personnel amical se fera un plaisir d’accepter votre annulation. Source : Unsplash

Important : demander confirmation

Si vous envoyez un e-mail, vous devez vous assurer que vous recevez une confirmation que vous pouvez annuler et que vous recevez une date à laquelle le contrat sera annulé. Si vous voulez être du bon côté, envoyez une lettre en recommandé avec accusé de réception. De cette façon, vous pouvez vous assurer que votre annulation est reçue. Mais encore une fois, vous devez attendre une confirmation.

Dans les deux cas, l’avis écrit doit contenir les éléments suivants :

d’annuler votre demande dans les plus brefs délais

votre numéro de téléphone

Votre numéro de contrat ou numéro de client

Veuillez confirmer

Vous pouvez également utiliser notre exemple de notice. Entrez simplement vos données dans les champs appropriés avec les crochets, enregistrez-les au format PDF et envoyez-les à votre fournisseur par e-mail. Ou imprimez-les et envoyez-les par courrier à votre opérateur de téléphonie mobile.

3. Signez un nouveau contrat de téléphonie mobile

La prochaine étape est la plus simple, car vous avez déjà choisi un contrat adapté. Vous allez maintenant sur le site Web de l’opérateur de téléphonie mobile, où vous pouvez signer un nouveau contrat. Idéalement, il commencera dès l’expiration de l’ancien contrat. Certains fournisseurs vous attirent également avec une prime de changement et vous proposent de démarrer le contrat immédiatement et de prendre en charge les coûts de votre contrat actuel. Du moins s’il ne tourne pas trop longtemps.

Le site Web du fournisseur vous guidera tout au long du processus. Assurez-vous de ne pas réserver de forfaits supplémentaires dont vous n’avez pas besoin. Les vendeurs aimeraient vous les imposer.

Un nouveau contrat s’accompagne souvent d’un smartphone intelligent.

Si vous souhaitez emporter votre numéro de téléphone avec vous, vous pouvez généralement l’indiquer directement lors de la signature du nouveau contrat. Souvent, le nouveau fournisseur s’occupera alors du reste.Vous êtes joignable sur votre numéro connu pendant tout le processus. Les opérateurs mobiles sont tenus d’accepter la portabilité du numéro. Vous n’avez donc pas à vous inquiéter ici. Si vous avez d’autres questions, votre nouveau fournisseur se fera généralement un plaisir d’y répondre pour vous accueillir en tant que nouveau client.

Conclusion : Changer de fournisseur de téléphonie mobile est en fait assez facile

À première vue, changer de fournisseur de téléphonie mobile semble être une tâche colossale. Mais si vous prenez le processus étape par étape, c’est assez facile. De plus, vous obtenez souvent des conditions encore meilleures avec des contrats plus récents, car ceux-ci sont adaptés au comportement des utilisateurs d’aujourd’hui.

Conseil de pro : consultez d’abord votre fournisseur actuel pour un nouveau contrat. S’il y a quelque chose ici qui vous convient et qui vous fait économiser de l’argent, vous pouvez souvent changer rapidement et facilement. De plus, le fournisseur peut vous libérer prématurément de l’ancien contrat afin que vous puissiez obtenir le nouveau. Ainsi, vous ne devez pas toujours laisser expirer la durée minimale du contrat. Cela varie d’un fournisseur à l’autre.