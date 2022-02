Maintenant, vous pouvez « aimer » les histoires Instagram

Ce changement vient de la volonté de mettre un peu d’ordre dans les boîtes DM. Alan Mosseri, responsable d’Instagram, déclare : « L’idée ici est de faire en sorte que les gens puissent exprimer davantage de soutien mutuel, mais aussi de nettoyer un peu les messages privés. »

Meta apporte des changements majeurs à ses réseaux sociaux. D’un côté Facebook Messenger, désormais capable d’enregistrer jusqu’à 30 minutes de messages audio, de l’autre Instagram, prêt à accueillir la fonction « J’aime » pour les stories privées. De cette façon, vous pouvez exprimer votre appréciation pour une histoire que vous avez vue sans nécessairement avoir à envoyer la réaction en réponse dans les DM.

Pour mieux expliquer la nouvelle fonctionnalité, Adam Mosseri, responsable d’Instagram. « Maintenant, alors que vous faites défiler les histoires, entre l’envoi du message et ce petit avion en papier, il y aura une icône en forme de cœur », a-t-il déclaré dans une vidéo. « Si vous appuyez dessus, il enverra un J’aime à l’auteur de cette histoire et ce J’aime apparaîtra dans la liste des personnes qui ont vu l’histoire, pas dans les messages privés. » Ce changement vient de la volonté de mettre un peu d’ordre dans les boîtes DM. Mosseri lui-même dit : « L’idée ici est de faire en sorte que les gens puissent exprimer plus de soutien mutuel, mais aussi de nettoyer un peu les DM ». La nouvelle s’est répandue en pleine fête de la Saint-Valentin.

Il convient de noter que les « j’aime » dans les histoires privées ne seront pas comptabilisés, même si l’auteur ou l’auteur de l’histoire peut voir qui a laissé l’icône du cœur dans la liste des contacts qui ont consulté le contenu. Une méthode différente de celle adoptée pour les posts « j’aime » publiés dans le fil. Dans ce cas, les « J’aime » peuvent être visibles ou non, en fonction des préférences de l’utilisateur pour chaque publication.

Pendant ce temps, Instagram teste également des abonnements payants, mais pour l’instant uniquement aux États-Unis et avec un groupe de comptes sélectionnés, comme le basketteur des Oregon Ducks, Sedona Prince, le gymnaste olympique Jordan Chiles et l’astrologue Aliza Kelly. Les abonnements donneront un sentiment d’exclusivité aux abonnés, car ils recevront des fonctionnalités et du contenu exclusifs, mais représenteront un nouveau mode de monétisation pour les créateurs de contenu et les influenceurs.