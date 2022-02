Surface Laptop 5, un renouvellement avec les dernières nouveautés d’AMD et d’Intel

La famille de produits Surface est déjà devenue un standard de l’industrie. Avec peu de produits, mais très appréciés de ses utilisateurs. Par coïncidence, l’un des produits les plus réussis est le Surface Laptop. Cette fois, nous parlons du Surface Laptop 5 qui aura une rénovation un peu plus profonde que d’habitude.

Surface Laptop 5 lance des processeurs et un écran 120 Hz

L’un des points que les analyses de la Surface Pro 8 ont le plus mis en avant est le nouvel écran 120Hz. Microsoft a longtemps étiré les écrans de ses appareils et désormais toutes les gammes se rafraîchissent avec des écrans 120Hz. La même chose se produit avec le Surface Laptop 5 qui lance ce type d’écran dans ses deux variantes de 13,5 et 15 pouces.

À l’intérieur, nous trouvons les dernières nouveautés d’Intel et d’AMD, pouvant choisir entre les processeurs Intel Core i5-1240P et Intel i7-1280P et AMD Ryzen 5 6680U pour le modèle 13,5 pouces. Le modèle 15 pouces sera également équipé de processeurs Intel Core i7-1280P et Ryzer 7 6980P.

Encore une fois, Microsoft collaborera avec AMD et les processeurs sont Microsoft Surface Edition. Il s’agit d’une collaboration entre les deux sociétés pour garantir les meilleures performances de ces ordinateurs portables. Nous voyons depuis un certain temps comment la relation entre AMD et Microsoft s’améliore progressivement.

Le Surface Laptop 5 aura une autonomie allant jusqu’à 19 heures (en Intel) et jusqu’à 21 heures (AMD) pour les modèles 13,5 pouces. Les modèles de 15 pouces auront respectivement 17,5 et 19,5 heures. De plus, la connectivité est assurée avec deux ports USB-C 4.0 avec prise en charge Thunderbolt 4, un USB 3.0, une prise casque, un port Surface, une caméra 1080p, 4 haut-parleurs, une connectivité WiFi 802.11ax et Bluetooth 5.1.

Les prix suivront les prix actuels et nous ne devrions pas voir de grandes différences par rapport au Surface Laptop 4 malgré le nouvel écran. Nous nous attendons à ce qu’ils soient introduits dans les prochaines semaines et il se peut qu’il n’y ait même pas d’événement de révélation.