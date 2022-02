Mario Kart 8 Deluxe, Metroid Dread et EarthBound brillent dans le dernier Nintendo Direct

Opinion de l’éditeur: Nintendo, dans le cadre de sa dernière présentation directe, a mis en évidence de nouveaux contenus en direction de Mario Kart 8 Deluxe, Metroid Dread et Nintendo Switch Online. Bien qu’il soit encourageant de voir Nintendo continuer à soutenir Mario Kart 8 Deluxe longtemps après son lancement, certains fans espéraient sans aucun doute une toute nouvelle entrée dans la série.

Le Booster Course Pass pour Mario Kart 8 Deluxe consistera en six vagues de baisses de contenu, chacune comprenant huit parcours remasterisés des précédents jeux Mario Kart. Cela équivaut à 48 cours supplémentaires à venir dans le jeu d’ici la fin de 2023 qui peuvent être joués localement et en ligne.

Nintendo ne partage pas encore la liste complète des pistes, mais les joueurs peuvent s’attendre à voir Choco Mountain, Tokyo Blur et Coconut Mall dans la première vague.

Le Booster Course Pass sera disponible pour les membres de Nintendo Switch Online + Expansion Pack dès que le contenu sera publié. Les non-abonnés auront la possibilité d’acheter le Booster Course Pass séparément pour 24,99 $.

Nintendo a également annoncé avoir ajouté deux nouvelles options de difficulté à Metroid Dread. Le mode Rookie augmente la santé acquise grâce aux objets et diminue les dégâts des boss, tandis que le mode Dread est essentiellement un mode one-hit-kill pour ceux qui recherchent un véritable test de leurs compétences.

Une mise à jour prévue pour avril ajoutera le mode Boss Rush, dans lequel vous affronterez un gant de boss du jeu pour voir à quelle vitesse vous pouvez les éliminer.

Ailleurs, Nintendo a ajouté les RPG classiques EarthBound Beginnings et EarthBound à Nintendo Switch Online.

EarthBound Beginnings est sorti à l’origine sous le nom de Mother au Japon en 1989 pour la Famicom. Il n’arrivera aux États-Unis qu’en 2015 pour la console virtuelle Wii U, mais sa suite – Mother 2: Gīgu no Gyakushū, ou simplement EarthBound – a frappé la SNES en 1995 et est rapidement devenue un favori des fans. Un troisième jeu de la série, Mother 3, lancé au Japon en 2006 pour la Game Boy Advance mais n’a jamais été traduit en anglais.

La présentation complète de Nintendo Direct a duré plus de 40 minutes et peut être visionnée ci-dessous.