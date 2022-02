Tesla poursuivi par la Californie pour racisme et harcèlement présumés à l’usine de Fremont

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Tesla dit que le California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) poursuit l’entreprise pour discrimination raciale présumée qui a eu lieu dans son usine de Fremont, en Californie, entre 2015 et 2019.

Après avoir reçu des plaintes de centaines de travailleurs, le DFEH « a trouvé des preuves que l’usine Fremont de Tesla est un lieu de travail à ségrégation raciale où les travailleurs noirs sont victimes d’insultes raciales et discriminés dans les affectations de travail, la discipline, la rémunération et la promotion, créant un environnement de travail hostile ». a déclaré Kevin Kish, le directeur de l’agence.

Selon un rapport du Wall Street Journal, les travailleurs noirs ont été affectés à des rôles plus exigeants physiquement, soumis à des mesures disciplinaires plus sévères, et ont été ignorés pour des opportunités professionnelles à l’usine de Fremont.

De plus, il y a des allégations selon lesquelles des superviseurs et des gestionnaires utilisent des insultes raciales ; le DFEH affirme qu’un travailleur noir a entendu un langage raciste jusqu’à 50 à 100 fois par jour. Des graffitis racistes ont également été trouvés sur les murs des toilettes, les casiers, les bancs, les postes de travail, les tables de déjeuner et la salle de repos.

Avant le dépôt de la plainte, Tesla a nié les accusations dans un article de blog préventif, écrivant qu’il demanderait au tribunal de suspendre l’affaire « et de prendre d’autres mesures pour s’assurer que les faits et les preuves seront entendus ». Elle affirme que le DFEH a refusé de fournir à l’entreprise les allégations précises ou les bases factuelles de son action en justice.

Tesla n’est pas étranger à ce genre de costume. Le fabricant de véhicules électriques a été contraint de verser à un ancien employé noir 137 millions de dollars de dommages et intérêts en octobre de l’année dernière après avoir déclaré avoir entendu des « épithètes racistes quotidiennes » et s’être fait dire de « retourner en Afrique » par des collègues. Le juge chargé de l’affaire a déclaré en janvier qu’il réduirait probablement cette indemnité, mais qu’il n’accorderait pas à Tesla une demande de nouveau procès.

Tesla affirme s’opposer fermement à toutes les formes de discrimination et de harcèlement et dispose d’une équipe dédiée aux relations avec les employés qui répond et enquête sur toutes les plaintes. Il écrit également qu’il s’agit du dernier constructeur automobile restant en Californie, que l’usine de Fremont a une main-d’œuvre majoritairement minoritaire et qu’elle fournit les emplois les mieux rémunérés de l’industrie automobile à plus de 30 000 Californiens.