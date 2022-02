AMD atteint une part record de 25,6 % du marché x86 global

En bref : Le marché des processeurs pour PC est passé à 500 millions d’unités en 2021 grâce à la forte demande continue des consommateurs et des organisations pour des machines plus rapides et plus performantes. La part globale d’AMD sur le marché x86 continue de croître, mais il n’est pas clair si la tendance se poursuivra cette année.

AMD continue de gagner des parts de marché face à Intel sur le marché des processeurs x86. Selon un nouveau rapport de Mercury Research, Team Red au quatrième trimestre 2021 détenait une part de 25,6 % du marché global des processeurs basés sur l’architecture x86, la plus élevée jamais vue depuis 2006. C’est également une augmentation de 3,6 % d’une année sur l’autre, ce qui n’est pas mal compte tenu de la pénurie de puces en cours.

Pour mettre les choses en contexte, AMD a gagné des parts de marché contre Intel pendant 11 trimestres consécutifs, en particulier en ce qui concerne les produits PC, consoles et IoT x86. La seule exception était dans le domaine des processeurs d’ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables, où Intel a réussi à récupérer une part de marché au cours des trois mois se terminant en décembre 2021. C’était principalement grâce aux pièces mobiles Tiger Lake et à une combinaison de bureau Rocket Lake et Comet Lake. des produits.

Heureusement pour AMD, ses expéditions de serveurs lui ont permis d’atteindre une part de marché de 10,7 %, et c’est le 11e trimestre où il a rogné la présence de son rival Intel dans ce domaine. La demande de consoles comme la Xbox Series X / S de Microsoft et la PlayStation 5 de Sony est également restée élevée, contribuant à la part de marché globale d’AMD au quatrième trimestre 2021. Les conclusions sont reprises par un rapport Omdia, à l’exception de la part de CPU du serveur d’AMD estimée à 18,3% par opposition à 10,7% dans l’analyse faite par Mercury Research.

Il convient également de noter que le marché global du x86 a augmenté de 16 % en 2021, avec près de 471 millions d’unités expédiées dans toutes les catégories. Mercury Research note également que les SoC pour Chromebooks et Apple Silicon Mac totalisaient 29 millions d’unités, la plupart d’entre elles étant de cette dernière variété.

Le patron d’Intel, Pat Gelsinger, n’est pas concerné par les gains d’AMD et pense que cette dernière société est « dans le rétroviseur » après la sortie de la famille de processeurs Alder Lake. Team Blue semble avoir des processeurs de 12e génération convaincants pour éloigner les acheteurs d’AMD, mais nous devrons voir comment ils se comparent aux offres à venir de Team Red.