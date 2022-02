Le FPS Atomic Heart de type Bioshock a fière allure dans la dernière bande-annonce, sortira cet automne

Quelque chose à espérer : Si vous pensez que cela fait des années depuis qu’Atomic Heart a été annoncé pour la première fois, vous avez raison : quatre ans, pour être exact. Mais la longue attente prendra fin vers la fin de 2022. Avec cette confirmation vient une nouvelle bande-annonce, qui rend le FPS très convaincant.

La dernière bande-annonce de la science-fiction sur le thème de la Russie soviétique se termine par une annonce de fenêtre de sortie de « 2022 #######ber », la plaçant à tout moment entre septembre et décembre de cette année. Le développeur Mundfish est sans aucun doute vague pour éviter toute déception / colère qui accompagne la confirmation de la date de sortie exacte d’un jeu, puis le fait de dire aux fans qu’il a été retardé.

Mundfish dit que le jeu s’inspire de la science-fiction soviétique et de l’ère de la découverte spatiale en URSS. Avec ses robots, ses mutants, ses pouvoirs, ses armes et ce qui ressemble à un mini-jeu de piratage, ainsi que l’esthétique générale, les comparaisons avec Bioshock sont inévitables.

La dernière bande-annonce fait ressembler Atomic Heart à une perspective. Il y a des armes et des ennemis impressionnants exposés, et nous pouvons également voir le gant du protagoniste Major Nechaev, qui lui permet de tirer des boulons électriques et des lasers, de déplacer des objets et de geler les attaquants dans des blocs de glace.

Le jeu vante les talents musicaux du compositeur Mick Gordon, que la plupart connaîtront grâce à ses morceaux percutants sur Doom.

Les graphismes d’Atomic Heart sont également très beaux. S’adressant à IGN, Mundfish a déclaré qu’il travaillait à la mise en œuvre du ray tracing sur autant de plates-formes que possible, et que le jeu devrait prendre en charge DLSS.

Attendez-vous à ce qu’Atomic Heart commence très bientôt à monter dans le classement des jeux les plus appréciés de Steam à partir de sa position actuelle de 17e. Nous verrons s’il est à la hauteur du battage médiatique et si l’attente en valait la peine plus tard cette année.