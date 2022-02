Regardez Samsung dévoiler la série Galaxy S22 ici à 10h HE / 7h PT

En bref: l’événement Galaxy Unpacked 2022 de Samsung a lieu aujourd’hui, le 9 février, à 10h HE / 7h PT, et vous pouvez regarder le tout ici. Le clou du spectacle sera le dévoilement de la gamme Galaxy S22, et nous nous attendons également à voir la série de tablettes Galaxy Tab S8.

Samsung diffuse l’événement en direct sur plusieurs plates-formes : YouTube, que nous avons intégré ci-dessus, ses pages Newsroom, et sur les sites officiels TikTok et Twitter comptes. Vous pouvez également le regarder sur Facebook, Reddit, Twitch et Amazon Live. Il est même diffusé en tant qu’expérience métaverse (Samsung 837X) en utilisant la plate-forme Decentraland, que vous pouvez découvrir en détail ici.

Les derniers combinés Galaxy S22 seront bien sûr le principal produit présenté. Maintenant que la série Note semble à peu près morte et enterrée, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles la variante S22 Ultra inclura un porte-stylet S-Pen intégré, bien qu’on pense qu’elle manque de stockage de carte SD extensible. Nous pouvons également nous attendre à la gamme habituelle de composants mis à niveau.

Les variantes S22 et S22 Plus, quant à elles, n’offriront probablement que des améliorations mineures par rapport aux modèles de l’année précédente.

La gamme Galaxy Tab S8 (ci-dessous) sera également exposée, et devrait inclure les Galaxy Tab S8, S8 Plus et, pour la première fois, le S8 Ultra. Tous les modèles sont censés prendre en charge le Wi-Fi 6E et la charge rapide de 45 watts.

Crédit image : Evan Blass

Les tablettes Tab S8 Plus et Tab S8 Ultra sont également dotées d’écrans OLED et d’un stylet S-Pen « nouveau et amélioré » qui « utilise un algorithme de prédiction pour une latence ultra-faible ». L’Ultra semble particulièrement séduisant, avec son écran de 14,6 pouces, une résolution de 2960 x 1848 et, peut-être moins bienvenu, une encoche.