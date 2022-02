Les sites pornographiques devront vérifier l’âge des utilisateurs – voici où

Avec la nouvelle législation, les sites pornographiques pourront demander à l’utilisateur de prouver qu’il possède une carte de crédit ou de confirmer ses données personnelles via un service tiers. Sinon les sites risquent une amende égale à 10% de leur chiffre d’affaires global (et pas seulement).

Au Royaume-Uni, une législation s’impose qui obligera les sites pornographiques à vérifier l’âge des utilisateurs. L’initiative fait partie d’un projet de loi sur la sécurité en ligne visant à offrir aux mineurs une meilleure protection contre la visualisation de contenu explicite. Des mesures similaires avaient été proposées auparavant mais abandonnées en 2019.

Avec la nouvelle législation, les sites pornographiques pourront demander à l’utilisateur de prouver qu’il possède une carte de crédit ou de confirmer ses données personnelles via un service tiers. A défaut, les sites risquent une amende égale à 10% de leur chiffre d’affaires global. De plus, le régulateur Ofcom pourrait bloquer son accès au Royaume-Uni et exiger des sanctions légales de la part des administrateurs de sites Web pour adultes.

Le projet de loi sera présenté au Parlement dans les prochains mois, suite aux demandes de plus en plus insistantes des groupes et collectifs de sécurité de l’enfance, qui réclament depuis longtemps une vérification de l’âge sur les sites pornographiques, désormais faciles d’accès. Selon la BBC, la moitié des 11-13 ans au Royaume-Uni ont déjà consommé de la pornographie en ligne. Les experts disent que les visions malsaines du sexe et du consentement rendent concrets certains risques pour les enfants, notamment la possibilité d’entrer en contact avec des prédateurs sexuels et la difficulté à signaler les abus reçus.

« Les parents méritent d’avoir l’esprit tranquille car leurs enfants sont protégés en ligne contre des choses qu’aucun enfant ne devrait voir », a déclaré Chris Philp, ministre de l’Économie numérique. Andy Burrows, de la Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants (NSPCC), a également salué la législation, bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir.

En fait, le problème de la vie privée reste actif. Selon les militants, les bases de données de sites pour adultes contenant des données d’utilisateurs deviendraient une cible de choix pour les pirates et les maîtres chanteurs. Pour cette raison, Jim Killock, d’Open Rights Group, a réagi avec beaucoup de scepticisme à l’initiative, car il estime que les nouvelles règles profiteraient aux entreprises de vérification de l’âge, offrant « peu d’avantages pratiques pour la sécurité des enfants et beaucoup de mal à la vie privée des personnes ». . » D’un avis différent est Iain Corby, directeur exécutif de l’Age Verification Providers Association, qui a déclaré que les entreprises qu’il représente ont développé un large éventail de méthodes pour prouver l’âge des utilisateurs en ligne sans avoir besoin de révéler leur identité aux sites Web qu’ils visite. « En faisant appel à des organisations tierces indépendantes, auditées et certifiées pour se conformer aux normes les plus élevées de protection et de sécurité des données, les adultes peuvent être sûrs que leur vie privée sera préservée tandis que leurs enfants seront protégés », a déclaré Corby.