9 meilleures applications vidéo Picture in Picture pour iPhone

Ce type de vidéo est populaire sur YouTube : le créateur (ou YouTuber) regarde quelque chose et peut être vu dans une petite image à l’intérieur de l’image elle-même. C’est ce qu’on appelle la superposition vidéo et ce qui est assez complexe à mettre en œuvre avec des moyens professionnels est étonnamment facile sur iPhone. Tout ce dont vous avez besoin est une application appropriée qui prend la photo des caméras arrière et avant en même temps. Nous vous présentons les plus prometteurs d’entre eux :

1. DualGram : superposition professionnelle

Probablement la meilleure application vidéo d’image dans l’image de notre comparaison : DualGram offre de nombreuses options de réglage et peut enregistrer des superpositions pour les vidéos et les photos pour vous. Vous pouvez soit prendre une petite photo de profil dans une grande, soit les résultats des caméras avant et arrière côte à côte. Surtout, DualGram a l’air d’être conçu par des professionnels.

Cependant, il y a quelques inconvénients : La version de base de DualGram est gratuite, mais elle est accompagnée de publicités ennuyeuses. Les vidéos que vous enregistrez porteront le filigrane « Shot with DualGram ». Les développeurs ne cessent également de souligner que vous devriez plutôt vous procurer la version Pro payante : 3,49 euros par an ou un forfait unique de 7,99 euros. Ce n’est pas trop cher si vous souhaitez enregistrer plus souvent des superpositions.

2. Revo : l’élégante application d’incrustation d’image

Revo est une application d’image dans l’image conçue par des professionnels qui vous permet non seulement d’enregistrer des vidéos, mais également de combiner celles existantes dans des vidéos en écran partagé ou en superposition. Il vous permet de choisir librement la taille de la petite image et autorise même les flux en direct. Cependant, les enregistrements gratuits ne sont possibles que pendant trois jours et avec un filigrane et après cela, cela coûte malheureusement cher : 8,49 euros par an.

3. DoubleTake : de nombreux paramètres

DoubleTake de Filmic Pro est également une application professionnelle qui vous permet d’enregistrer l’image des caméras avant et arrière en même temps. Vous avez le choix entre différents styles d’image ou les deux images vidéo côte à côte avec des droits égaux (écran partagé). Vous pouvez superposer des photos et des vidéos et régler la fréquence d’images. Cependant, il vous sera demandé de payer tout de suite : DoubleTake coûte 3,99 euros dans l’App Store.

4. DoubleCam : Simple, bon et gratuit

Simple, plus simple, DoubleCam. L’application gratuite enregistre la vidéo de votre caméra avant dans une vidéo de caméra arrière (ou vice versa) et vraiment rien d’autre. Les photos dans les photos ne sont pas possibles. Génial, cependant : vous pouvez faire glisser la petite image vers n’importe quelle position avec votre doigt. Toutes les applications présentées ici ne peuvent pas le faire. De plus, aucun filigrane ne perturbe votre vidéo et l’application est gratuite.

5. MixCam : différents styles d’images

Avec MixCam, vous avez la possibilité de prendre une photo dans une image ou l’image des caméras avant et arrière côte à côte (écran divisé). Vous disposez de nombreuses options de réglage pour les superpositions et les écrans divisés ainsi que de différents styles d’image parmi lesquels choisir. L’application gratuite filigrane vos enregistrements et semblait un peu sujette aux erreurs lors de notre test.

Des options intéressantes sont cependant le contrôle ciblé de l’une des trois caméras arrière ou le choix d’une vidéo en boucle comme sur Instagram ; il existe également de nombreux styles d’écran partagé. Cependant, si vous souhaitez supprimer le filigrane, cela coûtera cher : MixCam facture 5,49 euros pour cela – par an.

6. FrontBack SE : Image dans l’image, tout simplement

FrontBack est gratuit dans la version de base. Ensuite, vous n’avez que la possibilité de vous voir comme une petite image dans la grande image et de basculer entre deux des trois caméras principales. Il y a aussi un filigrane qui disparaît si vous achetez FrontBack Pro pour 99 cents. Cela vous permet ensuite de personnaliser le style de la petite fenêtre ou d’enregistrer votre vidéo en écran partagé.

Malheureusement, les photos ne sont pas possibles; vous ne pouvez enregistrer que des vidéos. Sinon, cependant, l’application fait ce qu’elle est censée faire et elle semble intuitive à apprendre.

7. DualCam : configurez librement l’image

Nous ne pouvons recommander DualCam que dans une mesure limitée. D’une part, il semble que les commandes de l’application n’aient été optimisées que pour les vidéos de portrait. Si vous tenez le smartphone de côté, les symboles ne tournent pas. Dans la version gratuite, vous disposez également d’un filigrane en gras, d’une durée d’enregistrement limitée et d’une limite d’enregistrement quotidienne supplémentaire. Pas mal d’inconvénients pour la gamme moyenne de fonctions de superposition, d’écran partagé ou d’enregistrement normal.

DualCam est l’une des rares applications qui vous permet d’ajuster la taille de la fenêtre d’image.

Au moins, c’est bien que vous puissiez ajuster librement la taille, la position et la forme de la petite image. Cependant, nous avons dû quitter et redémarrer l’application sur l’iPhone lorsqu’elle a cessé de répondre après avoir relâché le microphone. Ainsi que certains paramètres souhaités plus tard dans l’application. La version complète DualCam Pro coûte 5,49 euros. Vu les lacunes de votre place, j’y réfléchirais à deux fois avant d’y investir.

8. Appareil photo duo : quelque chose de différent

Les possibilités de la Duet Camera d’Arthur Eduardo Skaetta Alvarez sont presque basiques. Vous pouvez faire pivoter la caméra (et ensuite attendre un peu) et sinon enregistrer une vidéo dans l’autre. Puis plus rien. Cependant, il est bon que vous ayez encore le choix après l’enregistrement : voulez-vous enregistrer les vidéos individuellement ou les combiner ? Les deux sont possibles. Vous pouvez exporter directement les vidéos finies sans avoir à les enregistrer.

Pas de capture d’écran ici, uniquement les photos du produit : Après une vidéo de test sans paiement, Duet Camera ne voulait plus que nous fassions quoi que ce soit.

Lors de notre test, cependant, l’application n’a créé que des vidéos côte à côte (écran partagé) lors de la fusion. Et après le premier essai, vous devriez choisir la version Pro payante (99 cents). Cependant, vous pouvez également combiner des vidéos existantes en une seule.

9. Double caméra avant arrière : fait ce qu’elle est censée faire

Sous réserve, nous pouvons également recommander Front Back Dual Cam. Les commandes de l’application semblent un peu démodées. Après avoir appuyé sur le bouton d’enregistrement, vous n’obtiendrez aucun retour sur la durée de l’enregistrement. Les boutons de commande ne tournent pas lorsque vous faites pivoter l’iPhone. Et un autre défaut : la petite image de la caméra frontale semble étirée dans le résultat final.

Sinon, l’application fait ce qu’elle est censée faire : elle prend une vidéo dans une vidéo (ou une photo dans une photo) et vous permet de basculer entre les caméras avant et arrière avant de commencer l’enregistrement.

Nos conseils

La plupart des fabricants soulignent que l’enregistrement image dans l’image ne fonctionne qu’à partir d’un iPhone doté de la puce A12, c’est-à-dire l’iPhone XR. L’enregistrement vidéo est également limité à Full HD (1920x1080px) conformément aux directives de capture multi-caméras d’Apple.

En outre, de nombreuses applications vidéo d’image dans l’image ont tendance à être de courte durée. Par conséquent, ne considérez pas notre sélection ci-dessus comme définitive. Il se peut qu’au moment où vous lisez cet article, certaines applications ne soient plus disponibles et que de nouvelles soient apparues. Recherchez dans l’App Store « caméra avant arrière » ou « vidéo double caméra » et essayez-en quelques-unes gratuites avant de payer de l’argent.

Parmi les applications présentées ici, nous pouvons recommander les applications gratuites DoubleCam et Front Back Dual Cam. Si vous n’avez pas peur d’une somme modique et que vous voulez une qualité fiable, vous devriez jeter un œil à DualGram, Revo ou DoubleTake. Tous les iPhone depuis l’iPhone XR conviennent à l’enregistrement, y compris l’iPhone 13 Pro moderne.