Méta catastrophe : 250 milliards de dollars brûlés en Bourse, Facebook perd des utilisateurs pour la première fois

Un résultat dû à la baisse des bénéfices au quatrième trimestre 2021, en plus de la perte d’environ un million d’utilisateurs sur Facebook. Voici tous les détails sur l’une des plus grosses pertes de l’histoire de la Bourse de New York.

A la clôture de la Bourse de Wall Street, la société Meta de Mark Zuckerberg a perdu 26,4%, brûlant plus de 250 milliards de dollars de sa capitalisation. Il s’agit de l’une des pertes les plus importantes de l’histoire de la Bourse de New York, comparable à l’économie néo-zélandaise. Un résultat dû à la baisse des bénéfices au quatrième trimestre 2021, en plus de la perte d’environ un million d’utilisateurs quotidiens sur Facebook. Une véritable diaspora numérique, la première depuis 18 ans. Ajoutez à cela les prévisions décevantes pour 2022. Les revenus totaux de Meta pour les trois derniers mois ont chuté de 8 %, soit 10,29 milliards de dollars, pire que les prévisions des analystes.

Selon les dirigeants de Meta, les causes sont à rechercher dans la nouvelle politique mise en place par Apple l’an dernier, qui demande aux utilisateurs s’ils souhaitent être suivis via iPhone. Une fonctionnalité qui touche un point fondamental pour l’écosystème créé par Zuckerberg, car il est basé sur la vente de publicité en fonction des habitudes et des préférences des consommateurs. Le directeur financier David Wehner a estimé que la modification d’Apple coûtera plus de 10 milliards de dollars de ventes perdues en 2022, soit environ 8 % des revenus totaux de l’an dernier.

Dans ce discours sur les pertes, la concurrence de TikTok, le réseau social chinois qui accueille de plus en plus d’utilisateurs et de célébrités (et Sanremo 2022 le prouve pour la énième fois) ne doit pas être sous-estimée. Meta a tenté de répondre en publiant les Reels sur Instagram, mais la situation actuelle semble toujours profiter à TikTok.

D’où vient-il Mais réfléchissez un peu, l’audio viral sur TikTok avec la voix de Chiara Ferragni

Pour le moment, la priorité de Zuckerberg est le Metaverse, c’est-à-dire l’internet 3.0 basé sur la Réalité Virtuelle et le NFT. Pour l’opération, Meta a déjà investi des dizaines de milliards de dollars, mais il faudra du temps pour voir les résultats du Facebook Reality Labs, un centre dédié au développement de la technologie de réalité augmentée ou virtuelle. L’une des dernières réalisations est la création d’avatars personnalisés pour Facebook, qui peuvent cependant aussi être utilisés dans le Metaverse imaginé par Zuckerberg.