Netflix sortira pas moins de 80 films en 2022

Conclusion: Netflix a une liste complète de films en réserve pour 2022 avec pas moins de 80 films à l’affiche dans une variété de genres. Cela équivaut à plus d’un nouveau film en moyenne par semaine et devrait, espérons-le, justifier la récente hausse des prix de la société.

Le leader du streaming a récemment publié sa bande-annonce de 2022, mettant en vedette des films mettant en vedette des acteurs de la liste A, notamment Jamie Foxx dans Day Shift, Hustle avec Adam Sandler, You People avec Jonah Hill, Eddie Murphy et Julia Louis-Dreyfus, et The Grey Man avec Ryan Gosling et Chris Evans.

Netflix a investi massivement dans le contenu original pour garder une longueur d’avance sur la concurrence, et 2022 ne semble pas faire exception. Selon un rapport du Financial Times à la fin de l’année dernière, Netflix devrait dépenser plus de 17 milliards de dollars en contenu cette année. Si c’est vrai, ce serait 25% de plus que ce qu’il a dépensé en 2021 et 57% de plus que ce qu’il a déboursé pour le contenu en 2020.

Netflix, dans son dernier rapport sur les résultats, a déclaré avoir 222 millions d’abonnés payants enregistrés dans plus de 190 pays, dont 8,3 millions ont été ajoutés au quatrième trimestre. Cela n’a pas suffi à apaiser les investisseurs préoccupés par la concurrence croissante de concurrents comme Amazon et Disney. Une énorme vente d’actions a commencé et les actions de Netflix sont passées de 508,25 dollars avant que la nouvelle ne tombe à 397,50 dollars le jour suivant.

La valeur de l’action s’est légèrement redressée, mais a pris un autre coup aujourd’hui, se négociant actuellement à 406,44 $ par.