Le meilleur joueur de Guitar Hero au monde a simulé la plupart de ses réalisations

En bref : trouver le succès dans Guitar Hero – et plus tard, Rock Band – est à peu près aussi proche de devenir une véritable rock star que la plupart d’entre nous ne l’obtiendraient jamais. Les jeux de rythme musical ont offert de nombreux divertissements lors de fêtes et de rassemblements depuis leur lancement au milieu des années 2000, mais finalement la nouveauté s’est dissipée car la plupart sont passés à d’autres jeux. Quelques privilégiés, cependant, ont continué à jouer de leurs instruments en plastique des années après que les jeux soient tombés en désuétude. Une communauté s’est formée et un joueur a lentement grimpé dans les classements proverbiaux dans l’espoir de devenir le meilleur au monde.

Schmooey était considéré par beaucoup comme un joueur d’élite de Guitar Hero, malgré le fait que parfois, des choses douteuses mineures apparaissaient dans ses vidéos de gameplay. Personne n’a jamais vraiment pris le temps d’enquêter sur les questions avec un peigne fin. Mais cela allait changer en décembre 2021 lorsque Schmooey a publié une vidéo d’une série de la chanson 9 Patterns of Eternal Pain sans manquer une seule note.

Cet exploit n’avait jamais été accompli auparavant, et ce seul fait a rendu certains suspects de son accomplissement. Un utilisateur a regardé de plus près et s’est rendu compte que les modèles de doigts que Schmooey utilisait ne correspondaient pas aux notes frappées dans le jeu, ce qui signifie que sa technique n’aurait pas permis de frapper parfaitement chaque note comme indiqué.

Il y avait aussi quelque chose d’autre de bizarre dans la vidéo. À la toute fin, une superposition Windows Media Player est apparue, suggérant qu’il ne s’agissait pas d’un enregistrement en direct mais d’un enregistrement d’une autre vidéo.

Quand il y a de la fumée, il y a généralement du feu, et maintenant la communauté avait des raisons de douter des réalisations passées de Schmooey. Ils sont allés travailler, à la recherche d’activités suspectes dans des vidéos passées et ont découvert que le joueur avait simulé des réalisations pendant des années.

Schmooey, confronté à des membres de la communauté, a admis avoir truqué une poignée de vidéos. La communauté a persisté et s’est finalement rendu compte que presque toutes les vidéos qu’il avait mises en ligne étaient truquées. Finalement, une confession complète a été faite, où il a admis avoir utilisé un moteur de triche, un programme de montage vidéo, un auto strum et plus encore. Il a également avoué jouer des chansons à une vitesse de 0,75 puis l’accélérer en post-production.

Schmooey a également remboursé tout l’argent qu’il avait gagné grâce à des primes, des récompenses pour avoir atteint certains jalons du jeu. Il a également supprimé toutes ses vidéos de YouTube et est devenu privé sur les réseaux sociaux.

Ce qui est triste dans tout ça, c’est que Schmooey était un très bon joueur. Il n’était peut-être pas le meilleur au monde, mais il était bien meilleur que tous ceux que j’ai connus pour jouer au football. Il semble que l’attrait d’être le meilleur l’ait simplement atteint et l’a amené à essayer d’être le numéro un par tous les moyens nécessaires.