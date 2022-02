Le Moto G Stylus 2022 actualisé obtient un affichage plus rapide et plus de batterie

Tourné vers l’avenir : Motorola étend la série de téléphones G avec un nouveau téléphone G Stylus. Nommé d’après son prédécesseur, le nouveau Moto G Stylus 2022 peut ressembler beaucoup au modèle 2021, mais à l’intérieur, Motorola l’a un peu changé, même si dans certains cas pour le pire.

Il est courant que Motorola annonce de nouveaux téléphones lors du Mobile World Congress, mais il semble que la société ait décidé de changer les choses. Bien que nous soyons encore à quelques semaines de la conférence, Motorola a dévoilé au public le nouveau Moto G Stylus 2022.

Le combiné est disponible en rose et bleu métalliques et partage de nombreux aspects visuels avec le modèle 2021. Il a des dimensions identiques, pèse un peu plus et les boutons et le lecteur d’empreintes digitales sont dans les mêmes zones. Cependant, il existe quelques différences de conception, notamment le placement de la caméra selfie et le format du module de caméras arrière.

L’écran du G Stylus 2022 utilise un écran de 6,8 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une amélioration considérable par rapport aux 60 Hz de son prédécesseur. Motorola a également amélioré la batterie en la mettant à niveau vers une cellule d’une capacité de 5000 mAh qui, selon le fabricant, durera deux jours.

Basé sur Android 11 avec un skin My UX, le combiné dispose de 6 Go de mémoire et de 128 Go de stockage, mais vous pouvez étendre de 512 Go supplémentaires avec une carte microSD. Motorola a décidé d’opter pour le MediaTek G88 pour le SoC, une dégradation par rapport au Snapdragon 678 du modèle 2021. Pourtant, l’affichage à 90 Hz n’est possible qu’en raison du SoC de MediaTek, vous perdez donc essentiellement des performances pour un affichage plus rapide.

La caméra arrière est un tireur 50MP avec un objectif ultra large + macro 8MP et un capteur de profondeur 2MP. À l’avant, il y a un appareil photo 16MP pour les selfies.

L’opportunité de rafraîchir le Moto G Stylus nous amènerait à croire que Motorola ajouterait le support 5G et NFC, mais ce n’était pas le cas. Cependant, il prend en charge d’autres technologies de connectivité nécessaires, telles que Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi double bande.

Motorola garantit que l’appareil aura deux ans de mises à jour de sécurité, nous supposons donc qu’une mise à niveau pour Android 12 sera à venir. Vous pouvez maintenant le pré-commander pour 299,99 $.