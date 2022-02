Les actions Meta plongent de 20% après la chute du nombre d’utilisateurs de Facebook pour la première fois

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le rapport sur les bénéfices du quatrième trimestre de Meta a apporté une statistique malvenue pour la société. Pour la première fois depuis sa création il y a 17 ans, le nombre d’utilisateurs quotidiens de Facebook dans le monde a diminué. La nouvelle a vu les actions de la société chuter jusqu’à 24% dans les échanges prolongés, effaçant environ 200 milliards de dollars de la valeur marchande de Meta.

Le rapport sur les bénéfices de Facebook montre que les utilisateurs quotidiens sont passés de 1,93 milliard à 1,929 milliard au quatrième trimestre, la plate-forme continuant d’être considérée comme le site de médias sociaux des «personnes âgées» face à des entreprises telles que TikTok.

Les adolescents et les jeunes adultes de Facebook passent moins de temps sur le réseau social, et les gens s’inscrivent à un âge plus avancé : vers 24 ou 25 ans. En octobre, le PDG Mark Zuckerberg a déclaré que Facebook « se réorganisait » pour « faire du service aux jeunes adultes leur vedette » avec un accent renouvelé sur les vidéos de style TikTok.

« Ce qui est unique, c’est que TikTok est déjà un concurrent si important et continue également de croître à un rythme assez rapide à partir d’une très grande base », a déclaré Zuckerberg lors d’un appel aux résultats. Il a poursuivi en disant : « Je pense que l’engagement global augmentera […] et c’est pourquoi nous sommes optimistes quant à l’avenir. Mais il y a beaucoup de travail à faire ici. »

La croissance des bénéfices et des revenus de Meta a également été inférieure aux attentes en raison de l’inflation et de la politique de confidentialité d’Apple en matière de suivi des publicités, dont Facebook se plaint depuis longtemps. « La précision du ciblage de nos publicités a diminué, ce qui a augmenté le coût des résultats », a déclaré la COO Sheryl Sandberg.

Mais la société a tout de même réalisé un chiffre d’affaires de 33,76 milliards de dollars au cours du trimestre, en hausse de 20 % sur un an, et le nombre total d’utilisateurs actifs quotidiens sur toutes ses applications a augmenté, mais pas beaucoup, passant de 2,81 milliards à 2,82 milliards.

Meta a également révélé pour la première fois les détails de sa division AR et VR (Reality Labs), une partie importante de ses plans de métaverse. La division a fait une perte de 10,2 milliards de dollars en 2021, bien que Zuckerberg ait admis que « cette vision pleinement réalisée [metaverse] est encore loin. » Il a également déclaré que le prochain casque VR de la société arrivera cette année dans le « haut de gamme de la gamme de prix ».

Après l’un de ses 12 mois les plus dommageables pour sa réputation depuis des années, Facebook a été élue la pire entreprise de 2021 en décembre.