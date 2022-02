Le mod de texture Resident Evil 4 HD est sorti après 8 ans de développement

Quelque chose à espérer : cette semaine, un groupe de modding a publié la version 1.0 de son projet qui remplace les textures de Resident Evil 4 de Capcom par des versions à plus haute résolution et ajoute d’autres ajustements visuels. Il est l’aboutissement de huit années de travail et a été salué pour sa fidélité à l’art original.

Depuis 2014, deux moddeurs ont travaillé pour retexturer l’intégralité de l’influent jeu de tir d’horreur et de survie à la troisième personne de Capcom en 2005, Resident Evil 4. Alors que des versions jouables du mod de texture HD ont déjà été publiées, Cris et Albert viennent de sortir le premier jeu entièrement complet. version.

Capcom a initialement conçu Resident Evil 4 pour les anciens téléviseurs CRT en définition standard. Alors que les rééditions de Capcom pour PC et consoles modernes peuvent rendre le jeu en HD et 4K, la société a fait relativement peu pour mettre à niveau les textures originales à basse résolution.

Ils ont trouvé certaines des sources originales du monde réel pour de nombreuses autres textures Resident Evil 4 et les ont réimplémentées en haute résolution, ce qui n’était pas facile. Certains ont dû voyager à travers l’Espagne et le Pays de Galles pour acquérir l’actif. Ceux qu’ils n’ont pas trouvés ont dû être redessinés.

En fin de compte, le mod de Cris et Albert remplace chaque texture par des actifs 8 à 16 fois leur résolution d’origine, y compris ceux du DLC, comme The Mercenaries, Assignment Ada et Separate Ways. Ils ont également apporté de subtiles améliorations à l’éclairage et à certains modèles 3D pour restaurer les effets d’éclairage manquants de la version originale de GameCube.

Le mod est compatible avec la version Steam de Resident Evil 4 (versions 1.0.6 et 1.1), mais malheureusement pas la version VR récente de Capcom. La page de téléchargement contient des instructions pour l’installation manuelle et automatique du mod 38 Go.