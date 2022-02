Netflix Games ajoute deux autres titres, l’un est un spin-off de League of Legends

En contexte : Netflix Games est une division du géant du streaming de films chargé de publier des jeux sous la marque Netflix. Pour l’instant, il fonctionne en offrant aux clients de Netflix des jeux mobiles exclusifs lorsqu’ils se connectent à leurs comptes sur Android et iOS. Jusqu’à présent, la plupart de ses titres sont médiocres mais s’améliorent et, mieux encore, sont sans publicité.

Netflix Games a démarré lentement, mais 2022 voit la division des jeux récemment créée prendre de l’ampleur. Il y a deux semaines, il a annoncé l’ajout de deux nouveaux titres indépendants, portant son offre totale à 12.

Il vient de lancer deux autres titres – Hyper Hippo’s Dungeon Dwarves et Hextech Mayhem de Riot Games. Bien sûr, les deux sont des jeux mobiles, alors gardez vos attentes sous contrôle. Cependant, si vous avez apprécié les offres Netflix jusqu’à présent, celles-ci devraient vous convenir.

Hextech Mayhem de Riot est un spin-off de League of Legends, mais ce n’est pas un MOBA. Au lieu de cela, il s’agit d’un coureur à défilement latéral créé par Choice Provisions mettant en vedette des personnages de League of Legends (LoL) et publié par la division LoL IP de Riot, Riot Forge. Ce jeu n’est cependant pas exclusif aux jeux Netflix. Il est déjà disponible sur Switch et PC. Si vous aimez les coureurs automatiques, celui-ci est mouvementé et amusant.

Hextech est sans aucun doute le lancement le plus médiatisé de Netflix à ce jour et a l’air amusant, mais ne négligez pas Dungeon Dwarves. C’est peut-être un jeu inactif, mais il a certainement plus que la plupart des autres titres de ce type.

Une exclusivité pour les abonnés Netflix, Dungeon Dwarves, est décrit comme un RPG inactif. Si vous êtes familier avec le genre inactif, ils impliquent généralement beaucoup de tapotements. Donc, pas grand-chose en termes de gameplay réel. Cependant, Hyper Hippo ajoute plus de profondeur en le faisant ressembler davantage à un robot d’exploration de donjon. Vous pouvez améliorer vos nains, utiliser des sorts et grappiller du butin pour rendre la progression plus facile et plus rapide.

Si vous quittez, les nains continueront d’explorer et de collecter du butin comme n’importe quel jeu inactif, même si le jeu est complètement éteint. Vous devez toujours revenir à un moment donné pour monter de niveau et équiper les meilleures armes ou armures que vos nains auraient pu trouver. Les nains ne peuvent pas mourir lorsqu’ils rencontrent des ennemis ou des boss plus puissants, mais ils sont assommés, ce qui ralentit la progression, ce qui est le but des jeux inactifs.

Netflix Games n’a toujours pas atteint son rythme de croisière et ne le fera probablement pas tant qu’il n’offrira pas que de simples jeux mobiles. Comme tout autre éditeur de jeux, il devra s’établir avant de signer des accords plus importants. Jusqu’à présent, la société n’a annoncé aucun projet en dehors d’iOS et d’Andriod, mais elle ne l’a pas non plus exclu.