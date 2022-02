Les propriétaires de Tesla ont signalé plus de 100 incidents de « freinage fantôme » au cours des trois derniers mois

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Tesla n’arrive pas à faire une pause ces derniers temps. Pas plus tard qu’hier, l’entreprise s’est retrouvée au centre d’un autre désastre de relations publiques : la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a émis un rappel de sécurité volontaire pour près de 54 000 véhicules de l’entreprise. Maintenant, les voitures Tesla sont à nouveau sous le feu pour une série d’incidents récents de « freinage fantôme » dans lesquels elles claquent sur les freins sans raison apparente.

Naturellement, ce n’est pas une bonne nouvelle pour Tesla ou ses chauffeurs. Bien qu’il faille s’attendre à quelques bugs avec des logiciels comme la technologie d’auto-conduite complète (FSD) de Tesla ou le pilote automatique, vous ne voulez jamais que ces bugs vous mettent en danger réel. Malheureusement, le danger est précisément ce à quoi de nombreux propriétaires de Tesla ont été confrontés lors de l’utilisation de la technologie de Tesla – du moins, si l’on en croit les 107 plaintes récemment déposées auprès de la NHTSA concernant le freinage fantôme.

Ce qui est choquant à propos de ce nombre, c’est à quelle vitesse ces plaintes se sont accumulées. Il ne prend en compte que les rapports de freinage fantômes reçus au cours des trois derniers mois – au cours des 22 mois précédant octobre 2021, la NHTSA n’a reçu qu’environ 34 rapports similaires.

En novembre, un conducteur de Tesla basé à Mount Vernon, IA, a signalé « plusieurs cas » de son véhicule appliquant un « freinage important » lors de la crête d’une colline ou d’être approché par un gros véhicule dans la voie de circulation venant en sens inverse (avec le « régulateur de vitesse sensible au trafic » activé ). Un conducteur de West Kill, NY, a rapporté des incidents similaires : leur véhicule aurait freiné « plus de 10 fois sur 20 miles » lorsque de gros véhicules se sont approchés dans la voie opposée.

On ne sait pas exactement ce qui cause cet afflux soudain d’activités de freinage suspectes parmi les véhicules Tesla, mais il existe quelques possibilités. L’un pourrait être lié à une restauration du logiciel FSD effectuée par Tesla en octobre (ce qui correspondrait au délai de trois mois mentionné précédemment) qui visait spécifiquement à résoudre le problème du freinage fantôme.

Au-delà de cela, les conducteurs et les « experts en sécurité » qui se sont entretenus avec le Washington Post estiment que ces incidents pourraient être liés à la récente décision de Tesla de cesser d’utiliser la technologie radar pour aider les technologies de pilote automatique et FSD de ses véhicules. Au lieu de cela, les voitures s’appuient sur leurs caméras intégrées et d’autres capteurs pour détecter leur environnement.

Quel que soit le problème, nous espérons que la NHTSA et Tesla seront en mesure d’aller au fond des choses le plus tôt possible. Si le premier prend des mesures officielles contre le second, nous vous tiendrons certainement au courant ici.