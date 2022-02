Oracle Linux désormais disponible dans le Microsoft Store

La situation de Microsoft avec Linux a depuis longtemps cessé de nous surprendre. Le géant technologique est passé de la haine à l’amour et ouvre sa boutique aux différentes distributions Linux. A cette occasion, après avoir vu comment la plupart des versions sont arrivées, il est temps de parler d’Oracle Linux qui arrive sur le Microsoft Store.

Oracle Linux, la dernière distribution à atteindre Windows 10 et Windows 11

Si vous êtes le type de personne qui utilise Linux sur Windows pour le développement, vous avez maintenant une autre option à choisir. Comme annoncé dans TwitterOracle Linux est désormais disponible en téléchargement dans le Microsoft Store.

Bienvenue dans la boutique Microsoft Oracle Linux ! 🙂 https://t.co/uBX4v5U4JB – Craig Loewen (@craigaloewen) 2 février 2022

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Oracle Linux est une distribution Linux packagée par Oracle. La version 8.5 est celle du Microsoft Store, sortie en novembre 2021. Elle est populaire auprès des administrateurs informatiques et des utilisateurs professionnels, car elle combine conteneurs et virtualisation dans une seule offre pour les charges de travail SaaS, PaaS et d’entreprise traditionnelles.

Une fois installée, l’application que nous aurons sera Oracle Linux 8 Update 5 pour le sous-système Linx sous Windows (WSL). Bien entendu, une fois le sous-système Windows pour Linux activé, il est possible de le démarrer en tapant « oraclelinux85 » à l’invite de commande ou au terminal, ou en cliquant sur l’icône Oracle Linux 8.5 dans le menu Démarrer de Windows.

Avec cette nouvelle distribution, Microsoft propose déjà : Ubuntu, Debian, Kali Linux, openSUSE et Alpine Linux dans le Microsoft Store. Une grande variété d’options pour que les développeurs puissent utiliser celle qui correspond le mieux à leurs besoins.