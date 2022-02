Alphabet annonce une division d’actions 20 pour 1 pour améliorer l’accessibilité des investisseurs

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La société mère de Google, Alphabet, a annoncé un fractionnement d’actions de 20 pour 1 qui devrait entrer en vigueur cet été. S’il reçoit le feu vert, chaque actionnaire recevra un dividende de 19 actions supplémentaires de la même catégorie d’actions qu’il détenait à la fermeture des bureaux le 1er juillet 2022, à attribuer le 15 juillet.

La scission, qui a déjà été approuvée par le conseil d’administration, aura un impact sur les actions de classe A, de classe B et de classe C de la société et est soumise à l’approbation des actionnaires.

Si cela devait se concrétiser, ce ne serait que la deuxième fois que Google procéderait à une division d’actions. La société a exécuté une scission deux pour un en 2014 qui a créé les actions de classe C sans droit de vote.

Google s’est restructuré sous l’égide de l’entreprise Alphabet en 2015 et la valeur de ses actions a continué de gonfler. À la fermeture des bureaux hier, une seule action Alphabet valait 2 752,88 $. À un prix aussi élevé, il devient prohibitif pour certains investisseurs d’acheter des actions entières plutôt que des fractions plus petites. Une répartition de 20 pour 1 ramènerait le coût à seulement 137,64 $ par action, ce qui la rendrait beaucoup plus attrayante pour les investisseurs occasionnels ou ceux qui commencent tout juste à constituer un portefeuille.

La valeur des actions d’Alphabet a augmenté de plus de 8% aux nouvelles, se négociant à 2 975 $ au moment d’écrire ces lignes.

Crédit photo : Kai Wenzel, Ahmer Kalam