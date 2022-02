Battlefield 2042 Saison 1 retardée jusqu’à l’été, EA dit que le jeu n’a pas répondu aux attentes

Une patate chaude : Dans ce qui ne peut être décrit que comme un autre clou dans le cercueil de Battlefield 2042, DICE et EA ont annoncé que la saison 1 du jeu a été reportée au début de l’été. Les fans précédemment déçus par le lancement défectueux de Battlefield 2042 devront désormais attendre encore plus longtemps pour la première baisse majeure de contenu, car DICE résout les problèmes fondamentaux du jeu, notamment les améliorations du jeu en équipe, le chat vocal et les modifications apportées à l’expérience du portail.

Le lancement d’un nouveau titre Battlefield s’est rarement déroulé sans heurts pour EA et DICE, mais la dernière entrée de la série a sans doute été la plus controversée, compte tenu de tous les titres qu’elle a réussi à créer jusqu’à présent. Sans surprise, la déception s’est également reflétée dans le dernier appel aux résultats d’EA, où le PDG Andrew Wilson a révélé que le lancement du jeu n’avait pas répondu aux attentes.

Citant des conditions difficiles de travail à domicile pendant le développement, Wilson a déclaré que le jeu avait une forte stabilité au lancement, mais qu’il rencontrait des problèmes de performances imprévus à mesure que de plus en plus de joueurs rejoignaient le jeu. « Certains des choix de conception » étaient également à blâmer, c’est-à-dire qu’il y avait une myriade de fonctionnalités manquantes dans les précédents jeux Battlefield, ce qui a fait que cette entrée est rapidement devenue l’un des jeux les moins bien notés de Steam de tous les temps.

Néanmoins, les fans qui avaient encore un peu d’espoir pour le jeu attendaient avec impatience sa première baisse majeure de contenu dans le cadre de la mise à jour de la saison 1. Cependant, cela a maintenant été reporté au début de l’été, DICE révélant des plans pour résoudre les problèmes fondamentaux du jeu dans les mois à venir. La première de ces mises à jour arrivera début mars, consistant en un tableau de bord actualisé, ainsi que quelques goodies pour les propriétaires de Gold et Ultimate Edition, tandis que les mises à jour suivantes apporteront la VoIP, un meilleur jeu de tir et d’autres améliorations basées sur les commentaires.

En tant que titre de service en direct, ce sera une tâche ardue pour EA et DICE de conserver la base de joueurs en déclin de BF2042 qui est frustrée par le manque de fonctionnalités de base et de contenu post-lancement. « Nous sommes pleinement engagés à réaliser le plein potentiel de ce jeu et pleinement engagés envers nos fans de Battlefield », a noté Wilson. Reste à savoir si cela implique de jouer en free-to-play.