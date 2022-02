L’homme qui a escroqué Apple d’un million de dollars d’iPhones écope d’une peine de 26 mois

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Un ressortissant chinois qui a trompé Apple en lui donnant plus d’un million de dollars d’iPhones en envoyant des contrefaçons au programme de remplacement sous garantie de Cupertino a été condamné à 26 mois de prison.

Haiteng Wu, 32 ans, a émigré à McLean, en Virginie, en 2013 pour étudier l’ingénierie. Il a obtenu sa maîtrise en 2015 et a obtenu un emploi légal deux ans plus tard. Wu s’est alors lancé dans un stratagème d’environ trois ans pour frauder Apple, écrit le ministère de la Justice.

Le stratagème de Wu impliquait de recevoir des expéditions de faux iPhones de Hong Kong qui étaient accompagnés de numéros IMEI usurpés et de numéros de série correspondant à des iPhones authentiques sous garantie. Sous de faux noms, Wu et ses conspirateurs ont envoyé ces téléphones à Apple, affirmant qu’il s’agissait de combinés légitimes encore sous garantie qui ne fonctionnaient plus. L’idée était qu’Apple enverrait des remplacements authentiques, ce que la société a fait.

Une fois que Wu et les autres ont reçu les vrais iPhones de remplacement d’Apple, les appareils ont été envoyés à des conspirateurs à l’étranger, y compris à Hong Kong.

Wu a recruté d’autres personnes dans le programme, y compris sa femme, Jiahong Cai. Il s’est également procuré de faux documents d’identité, a utilisé des pseudonymes, a ouvert plusieurs boîtes aux lettres d’agences de réception de courrier commercial et s’est arrangé pour que les membres du complot voyagent à travers les États-Unis.

Wu a reconnu qu’il avait fraudé Apple sur près d’un million de dollars et avait l’intention de poursuivre le stratagème. Il a été arrêté avec son conspirateur en décembre 2019 et est en détention depuis lors.

Wu a plaidé coupable en mai 2020 à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude postale. Le juge Emmet G. Sullivan l’a condamné à 26 mois de prison. Wu a également été condamné à payer 987 000 $ en dédommagement et un montant identique dans un jugement de confiscation de l’argent.

Le juge Sullivan a également ordonné à Wu de renoncer à ses intérêts dans deux unités de copropriété, l’une à McLean, en Virginie, l’autre à Arlington, en Virginie, cette dernière ayant été achetée en espèces lors du complot.

Cai a également plaidé coupable de fraude postale. Le juge l’a condamnée à plus de cinq mois de prison

Si les détails de cette affaire vous semblent familiers, c’est parce qu’un autre étudiant en ingénierie chinois, Quan Jiang, a utilisé la même méthode pour escroquer Apple d’un million de dollars d’iPhones en 2017. Il a été condamné à trois ans et un mois derrière les barreaux pour son rôle dans le schéma.