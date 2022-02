Découvrez les premières séquences de gameplay de ce port PC natif de Zelda: Ocarina of Time

En un mot : la première séquence de gameplay d’un port PC natif non officiel de The Legend of Zelda : Ocarina of Time est arrivée sur Internet. Il n’est pas encore disponible au téléchargement, mais devrait arriver à la mi-février… c’est-à-dire, en supposant que Nintendo ne s’implique pas.

Le projet, du duo de zel et de vertige, est censé comporter un support pour écran large et mise à l’échelle. Dans la description de la vidéo sur YouTube, zel a déclaré que le jeu était presque entièrement jouable, bien qu’il y ait encore quelques problèmes mineurs qui seront bientôt résolus.

Ce port PC n’est pas associé aux capitaines de port ou à tout autre groupe. Vertigo a déclaré à Video Games Chronicle que les philosophies de conception et le middleware des deux groupes étaient tout simplement trop différents pour qu’ils puissent travailler ensemble efficacement.

Zel a déclaré que la prise en charge de la lecture à 60 images par seconde sera éventuellement ajoutée.

Sur Reddit, un utilisateur a expliqué que la version N64 d’Ocarina of Time fonctionne à trois fréquences d’images différentes : 60 ips pour l’écran de pause, 30 ips pour l’écran titre et 20 ips dans le monde extérieur. Certaines routines de PNJ et certains des mouvements de Link sont basés sur des fréquences d’images, donc simplement le tripler pour atteindre 60 ips triple également des choses comme la distance de saut et la distance de crochet.

Une fois les contournements mis en place pour ces fonctions, le 60 fps sera sans doute possible.

La légalité du port PC est une autre inconnue. Certains pensent que Nintendo aurait du mal à arrêter le projet s’il n’utilisait aucun actif officiel, mais c’est de Nintendo dont nous parlons – une entreprise qui n’aime pas les projets de fans non officiels.

Les parties intéressées peuvent se tenir au courant du projet sur Discord.