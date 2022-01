Les ventes mondiales de puces ont dépassé les 500 milliards de dollars pour la première fois en 2021

Vue d’ensemble : les ventes mondiales de puces ont augmenté de 25,1 % en 2021, dépassant pour la première fois la barre des 500 milliards de dollars par an malgré les pénuries persistantes de semi-conducteurs et les problèmes de la chaîne d’approvisionnement. Comment cela est-il possible lors d’une pénurie qui a impacté toute la chaîne d’approvisionnement, et l’industrie automobile en particulier ?

Gartner, dans son rapport préliminaire sur l’industrie mondiale des semi-conducteurs, a constaté que les ventes de 2021 s’élevaient à 583,5 milliards de dollars.

Andrew Norwood, vice-président de la recherche chez Gartner, a déclaré que la forte demande associée à la logistique et à l’augmentation des prix des matières premières a fait grimper le prix de vente moyen des semi-conducteurs, contribuant ainsi à la croissance globale des revenus.

« Le marché des smartphones 5G a également contribué à stimuler les revenus des semi-conducteurs, la production unitaire ayant plus que doublé pour atteindre 555 millions en 2021, contre 250 millions en 2020 », a ajouté Norwood.

Samsung a enregistré une performance particulièrement solide en 2021, reprenant la première place à Intel pour la première fois depuis 2018. L’année dernière, les revenus de Samsung ont augmenté de 31,6% pour atteindre 76 milliards de dollars, tandis que ceux d’Intel n’ont augmenté que d’un demi-point de pourcentage pour atteindre 73,1 milliards de dollars. SK Hynix, Micron Technology et Qualcomm complètent le top cinq dans cet ordre.

Gartner a déclaré que la mémoire était la catégorie d’appareils la plus performante en 2021, car les entreprises ont augmenté les déploiements de serveurs pour répondre aux besoins de travail, d’apprentissage et de divertissement à distance. Dans la sous-catégorie de la mémoire, la DRAM a obtenu les meilleurs résultats avec une croissance annuelle des revenus de 40,4 % grâce aux déploiements de serveurs et à la demande croissante de PC.

Quant à savoir quand nous pouvons nous attendre à voir les marchés revenir à la normale, c’est encore en suspens à ce stade. Les entreprises investissent de l’argent dans le problème pour essayer de stimuler la production, mais l’avenir de la pandémie reste incertain et d’autres problèmes tenaces comme les scalpers et les bots continuent d’être une épine dans le pied des détaillants et des acheteurs.

