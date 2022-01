Zelda superfan recrée la carte d’Hyrule en utilisant 25 000 briques Lego

En bref : Inspiré par le jeu qu’il aimait et cherchant à couvrir un mur vide dans sa maison, Ian Roosma a décidé de recréer la carte du jeu emblématique d’Hyrule à l’aide de blocs Lego. La carte 3D présente des terrains variés, ce qui ajoute à la complexité de la construction. Par exemple, les plans d’eau sont plus bas que les montagnes et les arbres. La carte terminée mesure 86 pouces de large sur 30 pouces de haut et est composée de 25 000 briques Lego.

The Legend of Zelda occupe une place particulière dans le cœur de millions de joueurs. Pour beaucoup, y compris Roosma, cela a servi d’introduction au jeu en monde ouvert. « Le développeur dépose simplement le joueur quelque part et vous décidez où vous voulez aller et ce que vous voulez faire, c’est le meilleur type de jeu », a déclaré Roosma à Kotaku.

Les pièces pour la construction provenaient de BrickLink, un marché tiers pour acheter et vendre des briques Lego.

Tout est exactement là où vous vous attendez à le trouver, y compris les ennemis, les donjons et les lieux cachés. Les seules choses qui manquent sont les cartes de donjon elles-mêmes, ce qui constituerait un ajout intéressant si jamais Roosma décidait d’ajouter au projet.

Nintendo s’est associé à Lego sur plusieurs ensembles sous licence officielle à ce jour, notamment le Nintendo Entertainment System et les ensembles de jeu sur le thème de Super Mario. Il y a même un ensemble Sonic the Hedgehog basé sur la Green Hill Zone qui a été lancé plus tôt ce mois-ci, mais jusqu’à présent, aucun ensemble Zelda.

Found est une fonctionnalité Netcost-security.fr où nous partageons des informations intelligentes, amusantes ou intéressantes sur le Web.