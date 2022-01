Les succès du jeu en tant que service sur Xbox

La dernière génération de Xbox a eu beaucoup de problèmes pour Microsoft. On connaît tous les débuts difficiles avec Don Mattrick mais, heureusement, ils ont pu renverser la situation. Bien sûr, la dernière génération nous a aussi laissé de très bonnes choses comme les jeux en tant que service qui, après une belle génération passée, sont aujourd’hui des succès.

Sea of ​​​​Thieves, Forza Horizon et State of Decay sont les hits Xbox de la dernière génération

Ces jours-ci, des nouvelles très intéressantes sont apparues qui, malgré le fait que nous n’ayons pas pu les couvrir, sont très pertinentes. Forza Horizon 5 et Halo Infinite ont déjà compté respectivement plus de 18 et 20 millions de joueurs. Cela peut sembler incroyable, mais la réalité est que le succès est en marche depuis la dernière génération. Aujourd’hui, sans grand bruit, les gens de Rare ont annoncé le déroulement des saisons et la fin de l’Arène. Et, en plus, ils ont annoncé avoir 25 millions de joueurs, dont 5 de Steam.

La dernière génération de Undead Labs, Rare et Playground Games nous a montré comment créer un jeu en tant que service. Ces trois studios ont réuni un certain nombre de joueurs grâce à l’offre de contenu mis à jour pour leurs jeux. Alors maintenant, nous ne sommes pas surpris que Rare annonce ces 25 millions de joueurs. Ils ont fait un travail imbattable sans aucune concurrence et ils sont la récompense d’un travail très bien fait.

Il semble que Xbox Game Studios ait trouvé un moyen de pérenniser leurs jeux et l’exemple parfait est Sea of ​​​​Thieves. Un jeu qui divertit des millions de personnes depuis 2018 et qui sont ravis des histoires de Rare.

Ainsi, Xbox Game Studios a pu éliminer le sentiment de temporalité de ses jeux. Grâce à cela, les développeurs planifient chaque année le contenu de leur jeu de manière à faire évoluer le jeu. Nous verrons comment Forza Horizon 5 et Halo Infinite évoluent dans leurs futures mises à jour et si les développeurs convainquent leur public.