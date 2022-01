BOE dévoile un moniteur de jeu de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement incroyablement rapide de 500 Hz

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les taux de rafraîchissement des moniteurs ont augmenté au fil des ans, au point que certains écrans peuvent atteindre 360 ​​Hz. Mais ces produits pâlissent par rapport à ce que BOE vient de construire : le premier moniteur de jeu 500 Hz au monde.

BOE a annoncé un moniteur de jeu 1080p de 27 pouces. Cela n’attire généralement pas beaucoup d’attention, mais son taux de rafraîchissement de 500 Hz en fait une première mondiale. Le panneau atteint cette vitesse fulgurante grâce à un fond de panier en oxyde à haute mobilité.

Les autres spécifications du moniteur incluent un temps de réponse de 1 ms, la prise en charge d’une connexion eDP à 8 voies et une véritable gamme de couleurs 8 bits. Il semble être encore au stade de prototype, nous pourrions donc attendre un peu avant qu’il n’arrive sur le marché.

Un moniteur 500 Hz sera probablement destiné aux joueurs et aux professionnels de l’eSport qui peuvent obtenir des avantages en utilisant des taux de rafraîchissement rapides. Mais même avec les jeux les moins exigeants de la catégorie eSports, il faudra un PC avec une carte graphique puissante pour atteindre ces fréquences d’images massives, ce qui n’est pas facile à trouver de nos jours sans payer une fortune, généralement sur eBay.

Le moniteur 500 Hz n’était pas le seul produit annoncé par BOE. Il a également révélé un panneau de 110 pouces à 120 Hz avec une résolution 8K qui combine un taux de rafraîchissement rapide et une résolution incroyablement élevée.

Nous avons appris en juillet de l’année dernière que AU Optronics et LG Display travaillaient tous les deux sur leurs panneaux LCD 480 Hz. Le premier prévoit également des panneaux 1440p @ 360 Hz et 4K @ 240 Hz. Le moniteur 480Hz/1080p de LG devrait être disponible uniquement dans une taille de 24,5 pouces, du moins au début, et entrer en production plus tard cette année.