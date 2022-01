Samsung Galaxy S22 : à quoi s’attendre du Galaxy Unpacked 2022

Samsung va organiser un Galaxy Unpacked 2022 le 9 février. Il y a de fortes chances que le Samsung Galaxy S22 annonce. Bien qu’il y ait des rumeurs sur les tablettes Galaxy Tab S8 et le nouveau haut-parleur, Galaxy Home Mini. Le Galaxy S22 phare serait disponible en trois combinés : Base Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra. Ensuite, il pourrait y avoir l’introduction d’une nouvelle puce en silicium, le processeur AMD. Plus encore, une technologie révolutionnaire peut engager les utilisateurs dans le divertissement infini de la réalité virtuelle.

Les rumeurs vont au-delà de l’imagination à la vitesse de pointe, à Internet 5G et à une expérience de jeu exquise. L’incroyable résolution des caméras et la technologie agile aideraient Samsung à redéfinir les règles de l’industrie mobile. Samsung veut rivaliser et battre l’iPad Pro à travers les trois gammes Samsung Galaxy. À quoi s’attendre du géant technologique sud-coréen dans le prochain Galaxy Unpacked 2022 ? Comment Samsung peut-il distinguer le Samsung Galaxy S22 des autres concurrents ? Connaissons les détails cruciaux du Galaxy déballé 2022 dans cet article de presse intéressant.

La série Galaxy S22

2022 sera une année incroyable en termes d’expérience mobile premium. On s’attend à ce que Samsung annonce trois appareils mobiles phares. Le Samsung Galaxy Base S22, le Samsung Galaxy S22 Plus et le Samsung Galaxy S22 Ultra brilleraient les nuits et donneraient du pouvoir aux jours. Le géant sud-coréen de la technologie s’attend à créer un nouveau précédent dans l’industrie mobile en introduisant une technologie de pointe dans les appareils Galaxy S. Voyons quelles autres fonctionnalités, spécifications et conception d’affichage peuvent avoir pour le prochain Galaxy S22 :

Processeur ADM Exynos de haute technologie

Nous avons rassemblé des fuites détaillées de Tipster Dohyun Kim et WinFuture. Cela nous a donné une idée très pratique et simple des prochains appareils phares de Samsung. En Europe, la série Galaxy S de Samsung aurait le processeur Exynos d’ADM. Alors que l’expédition vers les États-Unis aurait le processeur de Qualcomm.

Il s’agit du premier combiné mobile de Samsung qui changerait l’expérience de jeu mobile. Il viendrait également avec la technologie Ray tracing. Cela permettrait aux utilisateurs de découvrir la réalité augmentée dans sa forme la plus fine.

Principales caractéristiques des gammes phares du Galaxy S22

Les trois combinés des gammes Galaxy S22 seront équipés de capteurs d’empreintes digitales à ultrasons intégrés à l’écran. Cependant, les Base S22 et S22 Plus ressembleraient aux Galaxy S21 et Galaxy S21 Plus. Seul le Galaxy S22 Ultra bénéficierait du support de l’UWB pour fournir une compatibilité absolue avec les trackers Galaxy SmartTag Plus de Samsung.

La largeur d’affichage, la batterie et la luminosité sont également quelque peu modifiées par rapport au Galaxy S21. WinFuture a inclus que l’écran est plus petit de 0,1 pouce que le S21 qui se situe autour de 120 Hz. Ils ont également augmenté la luminosité de 1500 nits à 1750 nits par rapport à l’année dernière de 1300 nits. La batterie va de 3600 mAh à 4500 mAh. Ces fonctionnalités, combinées à l’expérience révolutionnaire, immergent les utilisateurs.

Spécifications de l’appareil photo des gammes phares du Galaxy S22

Samsung a annoncé pour permettre aux utilisateurs mobiles de capturer la lumière et une journée pour profiter de l’expérience de jeu premium infinie. Au Galaxy Unpacked 2022, vous verriez probablement les deux combinés de la série S22 avec les trois mêmes caméras avec les bosses à l’arrière du Galaxy S22.

Bien que leurs fonctionnalités seraient beaucoup plus intelligentes et plus robustes. Selon WinFuture, Base S22 et Galaxy S22 Plus seraient livrés avec un appareil photo principal de 50 mégapixels. Il serait associé à des téléobjectifs UltraWide 12 mégapixels et 10 mégapixels. Le capteur principal de 50 mégapixels est devenu un peu gros de la taille de 1/1,56 ». Ce grand capteur donnerait aux utilisateurs de Galaxy une autorité ultime sur l’obscurité et la réalité augmentée.

Prix ​​Samsung Galaxy S22

Les appareils mobiles phares de Samsung auraient des prix élevés. Selon le WinFuture, les prix des trois combinés du Galaxy S22 seraient :

Pour le Galaxy S22 Base, le prix serait de 849 € (environ 958 $),

Pour le Galaxy S22 Plus, le prix serait de 1 049 € (environ 1 183 $)

Pour le Galaxy S22 Ultra, le prix serait de 1 249 € (environ 1 409 $)

Au cours de l’augmentation des prix de la base S22 et du S22 Ultra, certains passionnés de mobiles étaient mécontents. Ils viennent avec plus ou moins les mêmes fonctionnalités mais avec une augmentation de 100 $ du prix.

La série Galaxy Tab S8

La série Galaxy S22 n’est pas la seule annonce que vous allez entendre dans le Galaxy Unpacked 2022. Bien que l’annonce la plus remarquable soit les files d’attente S22. Mais il y a aussi l’annonce de la gamme Tab S8. Les rumeurs croissantes feraient très probablement de cette saison une merveille pour les participants.

Il peut y avoir trois appareils Tab S8 sur votre chemin. La Tab S8 succéderait à la Tab S7 non seulement dans ses fonctionnalités mais aussi à sa place. La nouvelle gamme de tablettes Galaxy serait livrée avec le dernier processeur Snapdragon 8 génération 1 de Qualcomm. Les tailles d’écran des trois tablettes Tab 8 seraient différentes. La taille de l’écran pour la base de l’onglet S8 serait de 11 pouces, pour l’onglet S8 Plus de 12 pouces, et pour l’onglet S8 de 14,6 pouces.

Les trois gammes de la prochaine Tab S8 auraient l’affichage à 120 Hz, à l’exception de la Tab S8, qui serait livrée avec des panneaux OLED. Plus de fonctionnalités de la Tab S8 exciteraient extrêmement les passionnés de téléphonie mobile.

La Tab S8 aiderait à offrir une expérience premium grâce au S Pen, à la 5G, aux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos et à la prise en charge sans fil DeX.

Le prix peut être le suivant pour la série Tab S8 ;

Pour la Tab S8 de base, le prix serait de 680 € (environ 767 $)

Pour la Tab S8 Ultra, le prix serait de 1 220 € (environ 1 377 $)

Et le Galaxy Home Mini 2 ?

Un nouveau haut-parleur intelligent de haute technologie avec écran peut être annoncé au Galaxy Unpacked 2022. Bien qu’il ne soit pas sûr qu’il y ait une annonce pour ce type de mini haut-parleur ou non. Mais MySmartPrice rapporte qu’il y a une apparition d’une nouvelle entrée sur le site Web de certification Bluetooth SIG pour le hub Samsung SmartThings Home.

Il y a peu de détails sur le haut-parleur Galaxy Smart Display, mais selon pronostiqueur Max Jambor, l’orateur deviendrait public plus tôt ce mois-ci (février). Les chances d’une telle annonce sont très faibles. Mais voyons si cette annonce se produirait sur le Galaxy Unpacked 2022 ou non.

La ligne du bas

Le Galaxy déballé 2022 apporterait la prochaine génération d’appareils mobiles pour les utilisateurs mobiles et les amateurs de Galaxy. Jusqu’à l’annonce, toute l’industrie mobile regarde curieusement vers le géant technologique sud-coréen. La nouvelle série S22, la série Tab S8 et probablement des haut-parleurs intelligents décoreraient les nuits et apporteraient des photographies du monde réel et une expérience de jeu 3D.

Le processeur avancé Exynos 2022 et la productivité à indice d’octane élevé viendraient enrichir les atouts technologiques de Samsung. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Pour connaître ces détails, voyons quelle annonce Samsung ferait sur Galaxy Unpacked 2022.