Des dizaines d’États américains soutiennent l’appel d’Epic contre la décision de l’affaire Apple

Dans le contexte : Epic Games a interjeté appel cette semaine auprès de la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit, de la décision du tribunal de l’année dernière dans son affaire antitrust contre Apple. Cette fois, il a le soutien de dizaines d’États américains.

Epic a déposé ce mois-ci un appel de 91 pages auprès de la Cour d’appel du neuvième circuit des États-Unis, contre la décision de l’année dernière selon laquelle Apple était dans son droit d’expulser Fortnite de l’App Store iOS, et que le comportement d’Apple sur l’App Store n’est pas monopolistique. Les procureurs généraux de 34 États américains et du district de Columbia ont publié cette semaine une déclaration en faveur d’Epic.

Des États comme l’Utah, le Texas, le Colorado et l’Indiana affirment qu’Apple monopolise la distribution de logiciels sur iPhone et iPad, ce qui nuit aux consommateurs. Le propre appel d’Epic élabore sur les avantages possibles de l’autorisation des magasins d’applications tiers sur iOS, tels que des prix plus bas, plus de choix et des frais moins élevés pour les développeurs.

L’affaire a commencé en 2020 lorsque Epic a commencé à laisser les joueurs de Fortnite sur iOS effectuer des achats dans le jeu sans payer à Apple une réduction des revenus. Quand Apple a retiré Fortnite de l’App Store, Epic a intenté une action en justice.

En septembre 2021, un tribunal californien s’est prononcé principalement en faveur d’Apple, affirmant qu’iOS n’est pas un marché en soi, mais plutôt une partie du marché plus large des ventes numériques. Cependant, il a également déclaré qu’Apple ne pouvait plus empêcher les développeurs iOS d’orienter les clients vers des méthodes de paiement qui n’encourent pas les frais d’Apple. Le tribunal a également déclaré qu’Apple pourrait éventuellement devenir monopolistique. Epic a été condamné à payer des millions de dollars et les deux sociétés ont fait appel de la décision peu de temps après.

Bien qu’Apple n’ait pas autorisé Fortnite à revenir sur iOS en tant qu’application native, il est revenu plus tôt ce mois-ci via GeForce Now.