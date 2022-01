Microsoft accepte d’annuler les abonnements Game Pass dormants suite à l’enquête du régulateur britannique

En contexte : vous êtes-vous déjà inscrit à l’essai gratuit d’un service d’abonnement et avez-vous oublié de l’annuler avant la facturation automatique ? La réponse est probablement un « oui » retentissant – c’est un piège commun pour beaucoup, et qui pourrait les blâmer ? Nous sommes inondés d’abonnements et de paiements mensuels ces jours-ci, il n’est donc pas surprenant que certains passent entre les mailles du filet. Suite à une enquête d’un organisme de réglementation britannique, Microsoft vous aidera à réparer certaines de ces fissures avec son service Xbox Game Pass. Sorte de.

L’autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a examiné des cas de services d’abonnement inactifs mais toujours renouvelés offerts par les trois grandes plates-formes de jeux sur console : Xbox, Nintendo et PlayStation. L’autorité est repartie avec plusieurs préoccupations concernant les services de Xbox, en particulier.

Le CMA estime que Microsoft n’a pas été assez clair sur le fait que ses abonnements (Game Pass et Xbox Live Gold, en particulier) se renouvellent automatiquement et que la société ne facilite pas assez la désactivation du renouvellement automatique. Plus important encore, la CMA note que les utilisateurs peuvent même ne pas se rendre compte qu’ils paient toujours pour des services qu’ils n’utilisent plus, car Microsoft ne fournit pas de rappels adéquats aux clients payants ; même si leur engagement avec le service stagne.

Pour répondre à ces préoccupations, Microsoft a conclu un accord volontaire avec la CMA pour améliorer la transparence entourant ses services de renouvellement automatique, tout en adoptant une approche plus conviviale pour les abonnements clients inactifs. Pour commencer, Microsoft contactera les clients avec des abonnements de 12 mois et leur offrira la possibilité de « mettre fin à leur contrat et de demander un remboursement au prorata », s’ils le souhaitent.

La société entrera également en contact avec les utilisateurs qui paient encore pour un service Microsoft, mais « n’ont pas utilisé leur abonnement depuis longtemps », soit au moins 12 mois. Si le client ignore ou ne prend aucune mesure à la suite de ce contact initial – qui comprendra des informations sur la façon d’arrêter de payer pour le service en question – Microsoft cessera « en fin de compte » d’accepter les paiements. Cependant, il ne le fera pas avant une autre année complète.

Bien que cela puisse sembler une mesure faible (les frais mensuels de 10 $ de Game Pass peuvent s’additionner), l’AMC semble satisfaite du résultat. Les améliorations mentionnées ci-dessus, et bien d’autres, seront déployées au Royaume-Uni pour commencer, mais elles s’étendront à l’échelle mondiale dans les mois à venir.