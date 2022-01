MediaTek dévoile le chipset Kompanio 1380 pour les Chromebooks haut de gamme

En bref : Le MediaTek Kompanio 1380 n’est pas le chipset mobile le plus avancé, et il lui manque certainement la connectivité 5G du Kompanio 1300T. Cela n’empêche pas la société taïwanaise de le proposer à des équipementiers tels qu’Acer, qui cherchent à créer des Chromebooks et des tablettes Chrome OS haut de gamme à un prix plus abordable.

L’objectif principal de MediaTek à l’heure actuelle est de revenir dans le jeu de puces mobiles haut de gamme avec des offres telles que le SoC Dimensity 9000. Plus tôt ce mois-ci, quelqu’un qui a mis la main sur un échantillon technique du nouveau chipset l’a trouvé plus rapide que la plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et entre les puces A14 et A15 d’Apple en termes de performances. L’histoire est différente du côté du GPU, mais la partie MediaTek serait légèrement plus économe en énergie que sa concurrence.

Un autre domaine où la société taïwanaise s’est essayée est le marché des Chromebooks. À cette fin, MediaTek vient de dévoiler son chipset Kompanio 1380 de nouvelle génération, ciblant les Chromebooks haut de gamme et les tablettes Chrome OS.

Le nouveau chipset est construit sur le nœud de processus 6 nm de TSMC et intègre un processeur octa-core avec quatre cœurs Arm Cortex A-78 hautes performances fonctionnant à 3 GHz et quatre cœurs Arm Cortex-A55 économes en énergie fonctionnant à 2 GHz. Il existe également un GPU Mali-G57 à cinq cœurs et le chipset prend en charge la RAM LPDDR4X à 2 133 MHz. Cela permet au Kompanio 1380 de piloter jusqu’à deux écrans 4K UHD à 60 Hz, trois écrans 4K à 30 Hz ou un seul écran 1440p à 120 Hz.

Le premier appareil à arborer le nouveau chipset est l’Acer Chromebook Spin 513. Le prix commencera à 599 $ / 649 €, et Acer annonce qu’il vise une fenêtre de sortie en avril pour les marchés européens et asiatiques et une fenêtre de sortie en juin pour le Canada et les États-Unis.