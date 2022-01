Un millier de mystérieux filaments magnétiques découverts au cœur de la Voie lactée

Grâce au puissant radiotélescope Meerkat, un millier de mystérieux filaments magnétiques ont été découverts autour du trou noir géant situé au centre de la Voie lactée.

Crédit : SARAO, I. Heywood

De monstrueux trous noirs supermassifs se nichent au centre de galaxies dont la masse est des millions, voire des milliards de fois supérieure à celle du Soleil. Notre galaxie, la Voie lactée, ne fait pas exception ; en fait, en son cœur se trouve le Sagittaire A*, un noyau galactique de 4 millions de masses solaires. La zone qui l’entoure est l’une des plus étudiées, mais chaque fois que quelque chose est découvert, plus de questions s’ouvrent que d’énigmes résolues. C’est le cas des mystérieux filaments magnétiques – détectables avec des instruments radio – qui se déroulent autour du gigantesque trou noir, dont le plus long s’étend même sur 100 années-lumière. Jusqu’à présent, un peu plus d’une centaine étaient connues, mais grâce à de nouvelles observations – dont les résultats ont abouti à deux études – leur nombre a soudainement bondi à plus d’un millier. On ne sait pas encore de quoi il s’agit exactement, mais pouvoir les étudier en tant que population et non plus en tant que groupes d’objets aidera certainement à mieux déterminer leur nature.

1 crédit

Une équipe de recherche du CIERA Institute of Northwestern University et du South African Radio Astronomical Observatory (SARAO), qui a collaboré étroitement avec des collègues de la NASA, du département de physique et d’astronomie de l’université Macquarie (Australie), du département de physique de l’université d’Oxford, de l’observatoire national de radioastronomie de Charlottesville et d’autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Yusef-Zadeh lui-même, ainsi que par les professeurs Fernando Camilo et Ian Heywood, ont utilisé le radiotélescope puissant et sensible MeerKAT, grâce auquel il a été possible d’obtenir l’image extraordinaire que vous voyez au sommet de l’article. « L’image capture les émissions radio de nombreux phénomènes, dont les étoiles explosives, les pouponnières stellaires et la région chaotique autour du trou noir supermassif de 4 millions de masse solaire qui se cache au centre de notre Galaxie, à 25 000 années-lumière de la Terre », lit-on dans le communiqué de presse de SARAO. . « La conception innovante, la sensibilité et le point de vue géographique de MeerKAT ont été les clés de la production de l’image époustouflante, qui révèle de nouveaux restes de supernova – les coquilles en expansion de matière laissées derrière lorsque des étoiles massives ont mis fin à leur vie de manière explosive – y compris un rare quasi- exemple sphérique parfait, et fournit aux astronomes la meilleure compréhension de la population de mystérieux « filaments radio » trouvés nulle part ailleurs », poursuivent les experts.

Crédit : SARAO, Université d’Oxford, Northwestern University

Les scientifiques précisent qu’à ce jour ils ont étudié ces filaments d’un point de vue « myope ». Avoir une population entière, en effet, nous permettra d’analyser avec une plus grande précision des caractéristiques telles que la force des champs magnétiques, les longueurs, les orientations et le spectre de rayonnement. Selon les experts, il est peu probable qu’il s’agisse de restes de supernova, alors qu’il est probable qu’ils soient produits par Sagittarius A*. Parmi les particularités curieuses, il y a le fait qu’ils se regroupent et que dans certains cas ils sont équidistants, acquérant un espacement similaire à celui observé dans certains phénomènes associés au Soleil.Ce sont des mystères auxquels il est encore difficile de répondre. « J’ai passé beaucoup de temps à regarder cette image tout en travaillant dessus et je ne me lasse jamais », a déclaré l’astronome Dr Ian Heywood de l’Université d’Oxford, de l’Université de Rhodes et de SARAO. « Lorsque je montre cette image à des personnes qui peuvent être novices en radioastronomie, ou qui ne la connaissent pas, j’essaie toujours de souligner que l’imagerie radio n’a pas toujours été ainsi, et que le bond en avant est vraiment MeerKAT en termes de aptitude. Ce fut un réel privilège de travailler avec les collègues de SARAO au fil des ans qui ont construit cet incroyable télescope », a ajouté Heywood.

Les scientifiques ont obtenu l’image après 200 heures d’observations, couvrant une zone du ciel trente fois le diamètre apparent du disque lunaire complet. Plus de 70 téraoctets de données ont été collectées et il faudra de nombreuses années avant que les radioastronomes puissent toutes les analyser. Des détails sur ces fils magnétiques mystérieux ont été publiés dans les études « Statistical Properties of the Population of the Galactic Center Filaments: The Spectral Index and Equipartition Magnetic Field » et « The 1.28 GHz MeerKAT Galactic Center Mosaic ».