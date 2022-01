Apple : Afficher et imprimer les factures de l’AppStore

Il faut continuer à s’instruire, par exemple avec des livres spécialisés. Je n’en lis plus que certains sous forme de livres électroniques sur l’iPhone avec Apple Books. Comme pour les logiciels que j’achète à des fins professionnelles via le Mac AppStore, j’aimerais déduire les coûts de mes impôts. Apple cache un peu ces factures AppStore. Mais vous pouvez utiliser une astuce pour les afficher, les imprimer ou les enregistrer au format PDF pour votre comptabilité numérique. Vous avez trois (ou en fait quatre) options :

Ouvrir les factures AppStore dans le navigateur

Le chemin vers vos factures collectées dans l’univers Apple est étrange, mais fondamentalement simple. Apple lui-même le décrit sur une page de support pour vos statistiques d’achat. Mais il y a un peu plus :

Va sur le site reportaproblem.apple.com Connectez-vous avec votre identifiant Apple Confirme la connexion via une authentification à 2 facteurs et un code à six chiffres. Vous allez maintenant être redirigé vers une page de présentation où vous pourrez signaler un problème, mais aussi consulter vos dernières factures AppStore :

Aperçu de vos achats, avec possibilité de les rechercher

Dans cette liste, Apple collecte toutes les transactions que vous avez effectuées avec votre identifiant Apple. Cela inclut également des applications gratuites en plus des abonnements, des applications payantes, des livres électroniques et d’autres articles.

Sur la droite au-dessus de vos achats, vous trouverez un numéro de commande qui dit quelque chose comme « MK7RYXBZFG » ou quelque chose de similaire et à côté une petite flèche. Si vous cliquez dessus, Apple déplie plus d’informations sur l’achat. Cependant, pas s’il s’agit d’une transaction gratuite pour laquelle Apple ne vous fournit aucun reçu. S’il s’agit d’un achat payant, vous trouverez également le lien « Afficher le reçu » dans ce menu déroulant :

Apple affiche désormais le reçu au-dessus de la liste des transactions. Apple appelle désormais également le document « facture » ​​et indique la TVA :

Le fait qu’Apple n’ouvre pas une page séparée ici, mais affiche uniquement le document, n’est pas idéal si vous souhaitez l’enregistrer. Cependant, vous pouvez maintenant utiliser une astuce et aller dans Paramètres > Fichier > Imprimer dans votre navigateur. Ici vous avez de très fortes chances qu’un document imprimable en sorte.

Dans mon cas – enregistré avec Firefox – cela ressemble même à une facture originale :

Si je vais dans « Enregistrer au format PDF » sous « Cible » à droite, j’obtiens la facture au format PDF. Si vous avez connecté une imprimante, vous pouvez également imprimer directement la facture si vous le souhaitez.

Au sens juridique, ce document est une auto-documentation. Cependant, elle devrait être acceptée par le bureau des impôts sans plainte – si vous avez également effectué la transaction et avez le droit d’utiliser la facture comme frais de littérature spécialisée/publicité. Il doit s’agir d’applications et de livres électroniques qui correspondent ou sont liés à votre profession. Par exemple un environnement logiciel ou un livre pour la gestion de projet agile si vous êtes un développeur de logiciels.

Factures AppStore sur iPhone ou iPad

Vous pouvez également consulter l’historique de vos achats sur un iPhone ou un iPad. Exemplaire ici avec des captures d’écran de l’iPhone. Mais le chemin est le même sur l’iPad :

Allez dans les paramètres Cliquez sur votre nom en haut (avec l’ajout « Identifiant Apple, iCloud, Médias et Achats ») Cliquez sur « Médias et achats » puis sur « Afficher le compte » Apple interpose maintenant une requête de sécurité que vous pouvez confirmer avec votre mot de passe ou Face ID Dans les « Paramètres du compte » suivants, cliquez sur « Statistiques d’achat » Ici, vous obtenez un aperçu de vos transactions, pré-filtrées pour les 90 derniers jours, que vous pouvez étendre à toute l’année ou aux années précédentes :

Statistiques d’achat sur l’iPhone pour les 90 derniers jours…

… ou même des années en arrière si vous le souhaitez

Cliquez maintenant sur « Montant total calculé » pour la réservation que vous souhaitez consulter et vous obtiendrez un aperçu de la commande. Vous pourriez en faire une capture d’écran. Cependant, cela ne serait pas déductible pour une déclaration anticipée de taxe de vente ou une déclaration de revenus car elle ne montre aucune taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, vous avez la possibilité de vous faire renvoyer la facture par e-mail en appuyant sur « Renvoyer » ci-dessous :

Pour les transactions que vous avez effectuées une fois dans l’un des AppStores d’Apple, vous recevrez ultérieurement un e-mail d’Apple avec la facture. Cependant, celui-ci n’est disponible qu’en texte enrichi et ne contient pas de PDF. Si vous en voulez un, vous devez le créer vous-même à partir de l’e-mail en cliquant sur « Imprimer » dans le programme de messagerie et en sélectionnant « Créer un PDF » comme cible. De plus, la livraison peut prendre quelques jours. Dans le cas du livre de la capture d’écran ci-dessus, la facture n’est arrivée que le lendemain. Vous n’avez pas toujours beaucoup de temps.

Factures Apple dans la boîte de réception

Je l’ai mentionné brièvement dans la dernière section : Apple vous enverra à nouveau toutes les factures par e-mail. Si vous en avez besoin plus tard pour votre comptabilité, vous pouvez simplement les rechercher dans votre boîte de réception e-mail ou – comme décrit ci-dessus – les demander à nouveau. Vous n’avez qu’à garder deux choses à l’esprit :

Vous ne recevrez les factures de vos transactions d’Apple qu’avec un certain retard. Cela peut prendre des jours pour que l’e-mail que vous souhaitez arriver Apple n’envoie les e-mails qu’en texte enrichi, pas en PDF. Vous devez donc utiliser la fonction d’impression de votre programme de messagerie pour créer votre propre reçu à partir de celui-ci.

Facture Apple par e-mail. Vous devez créer vous-même un document imprimable à partir de celui-ci

Factures AppStore via Apple Music/iTunes

Comme autre méthode pour afficher vos factures sur Mac ou PC Windows, Apple suggère d’utiliser l’application musicale (sur les appareils Windows : iTunes) :

Ouvrez l’application et accédez à Compte > Achats dans le menu Apple Music (ou iTunes) va maintenant vous montrer vos articles achetés Vous pourrez peut-être afficher des achats supplémentaires en cliquant sur « Tous » ou « Pas dans ma bibliothèque ».

Apple Music ne me montre que ce que j’y ai acheté. Même cliquer sur « Tout charger » ne fait aucune différence.

Le problème avec cette méthode : dans mon test, l’application n’a vraiment montré que albums que j’ai acheté une fois, comme celui de Josef Hader – mais rien d’autre. Cela peut être différent pour vous. Si vous ne voyez ici que vos achats Apple Music ou iTunes, suivez les explications ci-dessus pour les autres factures.

Maintenant, une personne logique pourrait supposer qu’elle trouverait des factures Mac AppStore dans l’application AppStore sur Mac. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Apple n’affiche pas les factures ici, même pas cachées dans les paramètres. Dommage.

perspectives

Apple fait beaucoup de choses correctement. En regardant vos statistiques d’achat et surtout les exigences des factures de l’AppStore, je vois encore beaucoup de place à l’amélioration. Pourquoi cela n’est possible que dans le navigateur via Signaler un problème et non via appleid.apple.com me dépasse. Je soupçonne, cependant, simplement, Apple aimerait cela, mais n’est pas encore prêt.

Demander des factures conformes à la loi par e-mail ou, idéalement, envoyer une facture au format PDF directement dans l’e-mail de facturation automatique ne devrait pas vraiment être un si gros obstacle pour l’entreprise la plus riche du monde. Mais cela aussi en ce début 2022, au moment où j’écris ces lignes, est apparemment encore une chose du futur.