Un tribunal interdit à jamais un homme de Roblox

Facepalm : Félicitations à Benjamin Simon pour avoir reçu la punition la plus sévère jamais infligée à un joueur trolling : une interdiction ordonnée par le tribunal de jouer au jeu, de parler du jeu sous un jour négatif et de s’approcher des bureaux du développeur du jeu.

Simon, mieux connu sous son pseudo YouTube Ruben Sim, a d’abord été interdit de jouer à Roblox il y a plusieurs années. Son évasion de cette interdiction, documentée sur sa chaîne YouTube, et son encouragement public à la pêche à la traîne dans le jeu, ont entraîné une poursuite intentée contre lui par Roblox à la fin de l’année dernière.

Cela s’est terminé la semaine dernière lorsqu’il s’est installé avec Roblox. Conformément à leur accord, signé par un juge et ayant force exécutoire, Simon doit verser à l’entreprise 150 000 $ de dommages-intérêts et la laisser tranquille par la suite. Le procès initial de Roblox demandait 1,6 million de dollars de dommages et intérêts.

En octobre de l’année dernière, Simon a tweeté une menace terroriste contre la conférence des développeurs Roblox. Le tweet lié à l’une de ses vidéos désormais supprimées intitulée « Quelqu’un fait exploser Roblox maintenant ». Roblox a dû mettre l’événement dans un verrouillage temporaire, et cette perturbation leur aurait coûté une grosse somme.

De plus, Roblox affirme avoir dépensé plus de 100 000 $ pour « enquêter et bloquer » les tentatives de Simon d’échapper à son ou ses comptes et aux interdictions IP au cours de l’année écoulée et d’empêcher ses « cybermobs » de nuire au jeu.

Selon la poursuite, Roblox a initialement interdit Simon pour avoir publié du contenu inapproprié. Il aurait utilisé des insultes homophobes et racistes et harcelé des individus. Simon a contesté ces affirmations. Roblox a refusé d’inclure le contenu comme preuve dans la poursuite.

La poursuite n’incluait pas non plus les publications de Simon sur les réseaux sociaux qui, selon Roblox, contenaient des déclarations « diffamatoires » et « fausses » à propos du PDG de Roblox, David Baszucki. Malgré cela, Roblox les a référencés lorsqu’il a soutenu que Simon était engagé dans une campagne de diffamation contre les créateurs du jeu.

Roblox a initialement demandé à Simon de supprimer complètement sa présence sur les réseaux sociaux. Dans la commande finale, Simon’s a accepté de supprimer toutes ses publications sur les réseaux sociaux qui insultaient le jeu, ses développeurs ou encourageaient les violations de ses conditions d’utilisation.

Cependant, la décision n’a pas totalement dissuadé Simon. Il a déclaré qu’il prévoyait de publier une réponse vidéo à la poursuite dans quelques mois.