Microsoft en avant-première ce dimanche sur Twitch !

C’est comme ca. Comme tu lis. Nous avons décidé de nous créer une chaîne Twitch ! Nous vous avions promis qu’au-delà d’un nouveau site internet et d’une image renouvelée nous souhaitions être plus proches de vous tous et vous proposer des contenus plus nombreux et de meilleure qualité. La chaîne Twitch fait partie des nouveautés que nous avons préparées !

Aujourd’hui nous avons rendez-vous sur MicrosoftersTV !

Nous ne savons toujours pas exactement comment nous aborderons le canal. Vous en aurez beaucoup à dire. Dans un premier temps, nous essaierons différentes choses et réagirons en fonction des commentaires que vous nous donnerez et de l’intérêt que vous montrerez pour les différents contenus.

Ce que nous ferons sûrement sur la chaîne, ce seront des programmes pour traiter des dernières actualités de Microsoft et de ses produits. Demain aura lieu la première émission MicrosoftersTV sur Twitch et nous aborderons les sujets suivants :

Expérience Windows 11

mise à jour 2022

Xbox rachète Activision

Pour cette première émission, nous aurons la collaboration de nos amis de @Nouveau joueur (Paul Oui Juan), un podcast spécialisé dans les jeux vidéo. Nous voulons vraiment savoir ce que vous pensez de l’achat d’Activision !

Le podcast aura lieu ce dimanche 22 janvier à l’heure suivante :

9h00 : Mexique

10h00 : Pérou

11h00 : Vénézuela

12h00 : Chili

12h00 : Argentine

15h00 : Îles Canaries

16h00 : Espagne

Ce sera la seule fois où nous annoncerons un programme via le site Web. Désormais, si vous souhaitez savoir quand aura lieu le prochain, nous vous recommandons de nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre chaîne Twitch.