Les chiffres montrent que le RTX 3050 n’en vaut pas la peine pour l’exploitation minière

Pourquoi c’est important : lorsque Nvidia a dévoilé le RTX 3050 de bureau au CES au début de ce mois, certains ont probablement supposé que les crypto-mineurs en prendraient la plupart, tout comme ils ont d’autres nouveaux GPU. Cependant, de récentes analyses de taux de hachage suggèrent que la carte budgétaire n’est pas destinée à l’exploitation de la blockchain.

Selon les sources chinoises de VideoCardz, le RTX 3050 est livré avec l’algorithme Lite Hash Rate de Nvidia, qui fait passer son taux de hachage de 20 mégahashes par seconde à 12,5 MH/s, ne consommant que 75 watts. Utilisateur Twitter @wxnod posté résultats similaires dans une analyse séparée, montrant 13,66 MH/s à 57w. Ces chiffres sont bien inférieurs aux taux de hachage signalés de cartes similaires comme la GTX 1060 ou la Radeon RX 570.

VideoCardz calcule qu’il pourrait falloir 500 jours pour qu’un 3050 atteigne le seuil de rentabilité à son PDSF de 250 $. La plupart des GPU se vendent presque le double du prix de nos jours, de sorte que la date de rentabilité pourrait passer à plus de deux ans.

Récemment, AMD a intentionnellement livré son dernier GPU d’entrée de gamme – le RX 6500 XT – avec seulement 4 Go de RAM pour décourager les mineurs, mais les critiques ne lui ont pas été favorables pour l’exploitation minière ou les jeux. Si les rapports sur le faible taux de hachage du 3050 s’avèrent vrais après son lancement le 27 janvier, ou si l’algorithme n’est pas fissuré, il pourrait devenir la carte d’entrée de gamme de choix pour les jeux 1080p avec ray tracing et DLSS. Le modèle bas de gamme de la série Arc Alchemist d’Intel pourrait être un concurrent avec son propre analogue RT et DLSS.