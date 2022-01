AMD admet que le GPU Navi 24 utilisé pour la Radeon RX 6500 XT était destiné aux ordinateurs portables de la série Ryzen 6000

Pourquoi c’est important : Compte tenu de ses nombreuses limitations, la Radeon RX 6500 XT n’est guère un produit passionnant. Il s’avère que le GPU Navi24 n’était vraiment destiné qu’aux ordinateurs portables, et les capacités de décodage et d’encodage multimédia manquantes étaient une mesure de réduction des coûts liée aux prochains APU Rembrandt de la série Ryzen 6000.

À l’heure actuelle, ce n’est un secret pour personne que la carte graphique Radeon RX 6500 XT récemment publiée par AMD est largement considérée comme le lancement de produit le plus désastreux de l’histoire récente de l’entreprise. Nous nous attendions à ce que Navi 24 soit un GPU bas de gamme avec des capacités modestes. Pourtant, la carte graphique de bureau qui en résulte est un produit qui ne peut exister que sur le marché actuel des GPU, où les mineurs et les scalpeurs empêchent les joueurs de mettre à niveau leur matériel.

John Bridgman, membre principal de l’équipe technique d’AMD, spécialisé dans les pilotes Linux, a apporté une petite clarification sur les forums Phoronix sur la raison pour laquelle le RX 6500 XT est ce qu’il est. Bridgman a expliqué que le GPU Navi24 du RX 6500 XT sera principalement utilisé dans les ordinateurs portables équipés d’APU Rembrandt de la série Ryzen 6000.

« Mon impression était que c’était juste l’encodage qui était limité dans Navi24, pas le décodage – je ne sais toujours pas si cette limitation est réelle ou juste une faute de frappe sur la page du produit », a-t-il ajouté. « Essayer de trouver une réponse définitive. »

Les APU Rembrandt prendront en charge PCIe 4.0 et un moteur multimédia capable d’encoder H.264/H.265 ainsi que de décoder AV1. En d’autres termes, AMD pensait que la limitation x4 n’aurait pas d’importance puisque la carte ne se retrouverait probablement que dans des ordinateurs portables ou de bureau avec prise en charge PCIe 4.0. Cependant, cela n’explique pas l’omission des capacités de décodage et d’encodage des médias, qui sont assez courantes de nos jours.

La position officielle d’AMD est que le RX 6500 XT a été conçu pour être peu attrayant pour les mineurs en raison de son bus mémoire 64 bits et de 4 gigaoctets de VRAM. Cependant, comme notre propre Steven Walton l’a expliqué dans son examen approfondi de la carte, les mêmes limitations associées à un GPU faible et fortement réduit et à seulement deux sorties d’affichage font de ce produit une mauvaise proposition pour les joueurs, même s’ils le trouveraient jamais à ou près de son PDSF de 200 $.

Dans tous les cas, il semble qu’AMD ait fabriqué un produit qui ne remplace guère le RX 5500 XT d’entrée de gamme et même les anciennes cartes RX 570 et RX 580 4 Go. Même si elle est disponible en quantités suffisantes, personne ne se précipitera pour acheter une carte graphique à 300 $ qui n’est même pas dotée de capacités d’encodage et de décodage vidéo.