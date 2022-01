Project Iris est un casque AR que Google vise à expédier en 2024

Vue d’ensemble : le métaverse arrive, que vous le vouliez ou non, et les grandes entreprises technologiques se démènent pour développer des stratégies sur la façon de s’impliquer. Alors que certains s’intéressent au côté NFT ou à l’élaboration du tissu du métaverse, d’autres comme Apple et Google sont apparemment plus absorbés par la construction de matériel pour s’interfacer avec les mondes virtuels.

Ce dernier travaillerait sur un casque de réalité augmentée au nom de code Project Iris. Si tout se passe comme prévu, il sera livré dans le courant de 2024, disent deux sources anonymes rapportées par The Verge.

Des sources ont déclaré à la publication que l’appareil, en cours de développement dans une installation de la région de la baie de San Francisco, ressemble à une paire de lunettes de ski et utilisera des caméras orientées vers l’extérieur. Il sera alimenté par un processeur Google personnalisé et fonctionnera sous Android, du moins à ce stade précoce de développement.

On ne sait pas si Google le marquera comme un appareil Pixel, mais comme la publication le comprend, l’équipe matérielle Pixel est impliquée dans une certaine mesure. Cependant, nous pouvons presque être certains que Google évitera la marque Glass.

Le casque de réalité mixte d’Apple aurait rencontré des problèmes de conception et pourrait ne pas arriver avant 2023 au plus tôt.

Le projet secret est dirigé par Clay Bavor, qui relève directement du PDG Sundar Pichai. Bavor est impliqué depuis des années dans les efforts de l’entreprise en matière de réalité augmentée et de réalité virtuelle avec Google Daydream et Cardboard. Environ 300 personnes travaillent activement sur le projet Iris, et il est prévu d’en ajouter éventuellement des centaines d’autres.