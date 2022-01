YouTube met fin à la poussée de contenu original alors que le chef de longue date passe à autre chose

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? YouTube quitte officiellement le secteur du contenu original. Robert Kyncl, directeur commercial de YouTube, a déclaré que la création de YouTube Originals en 2016 a joué un rôle essentiel dans la croissance de leur économie de créateurs au fil des ans. Aujourd’hui, le Programme Partenaire de YouTube compte plus de deux millions de membres qui ont collectivement gagné plus de 30 milliards de dollars au cours des trois dernières années.

Kync mentionné YouTube pense désormais qu’il peut avoir un plus grand impact en se concentrant sur d’autres initiatives, comme son fonds de création de courts métrages, son fonds de voix noires et sa programmation d’achats en direct.

Le départ de Susanne Daniels, qui occupait le poste de responsable mondiale du contenu original depuis la création de la division, a également contribué à la décision de YouTube. Kyncl a déclaré que Daniels avait décidé de quitter YouTube, notant que son dernier jour serait le 1er mars.

« Je suis tellement fier que notre contenu YTO puisse contribuer à la croissance et au succès continus de cette plateforme remarquable, et j’ai hâte de vivre de nouvelles aventures », a déclaré Daniels à Variety.

YouTube aspirait à rivaliser avec des poids lourds comme Amazon et Netflix dans l’espace de contenu original. La division a réussi à créer du contenu mémorable, notamment Cobra Kai, un spin-off moderne de la série The Karate Kid, et Step Up, qui était basé sur la série de films du même nom. YouTube a finalement abandonné ces deux projets, Cobra Kai allant à Netflix et Starz acquérant Step Up.

mais une fois que YouTube a déclaré qu’il rendrait la future programmation originale disponible gratuitement via un modèle financé par la publicité, les originaux les plus coûteux suspectés n’étaient pas longs pour ce monde.

Crédit image : Adam Fejes