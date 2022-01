Vous pouvez maintenant jouer au nouveau God of War sur Windows 7, 8 et 8.1 grâce aux moddeurs

En bref : Si vous voulez jouer à la version PC du dernier God of War, mais que vous avez un système Windows 7/8/8.1, nous sommes heureux d’être porteurs d’une bonne nouvelle. Deux moddeurs ont créé une méthode qui vous permet de jouer au jeu sur les anciens systèmes d’exploitation Windows.

Nous savons que la version PC de God of War nécessitait Windows 10 au minimum pour l’exécuter depuis la publication de la configuration système requise. Cependant, grâce à un mod développé par okt04175 et alan2350, les fans peuvent désormais jouer au jeu d’action-aventure sur les systèmes Windows 7, 8 et 8.1.

Les tweakers ont trouvé un moyen de modifier le comportement de détection de la version du système d’exploitation, leur permettant de jouer sur Win7/8/8.1. Après avoir modifié le jeu pour qu’il s’exécute sur des systèmes d’exploitation Windows plus anciens, vous ne pourrez plus jouer sur Windows 10 et 11, ce qui ne devrait pas avoir d’importance pour la plupart. Dans le pire des cas, vous pouvez vérifier les fichiers du jeu ou simplement télécharger à nouveau le titre.

Il y a certaines conditions pour que le mod fonctionne. Ceux-ci incluent dxvk de doitsujin, vkd3d-proton de HansKristian-Work, DXVK-Async Patch de Sporif et DeltaPatcher de marco-calautti.

Après avoir téléchargé tous les mods nécessaires, corrigez le fichier GoW.exe à l’aide de DeltaPatcher. Collez ensuite les fichiers DXVK d3d11.dll et dxgi.dll dans le même dossier que GoW.exe. Si nécessaire, appliquez le patch DXVK-Async pour lancer le jeu. Vous devrez peut-être également installer Vulkan Runtime si vous ne l’avez pas installé.

God of War pour PC est disponible via Steam et Epic Games Store pour 49,99 $.