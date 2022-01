Des cartes RTX 3090 Ti personnalisées d’un prix supérieur à 4 000 $ apparaissent sur le site européen

Pourquoi c’est important : Nvidia nous a donné un peu plus qu’un aperçu de son prochain RTX 3090 Ti au CES virtuel plus tôt ce mois-ci, mais il semble que les premières listes de prévente pour les versions personnalisées soient apparues sur le site Web d’un détaillant européen. Malheureusement, mais sans surprise, les prix sont élevés. Très haut.

Deux cartes RTX 3090 Ti de MSI ont été repérées sur le site suisse au nom un peu ironique Top Preise. Le MSI GeForce RTX 3090 Ti Gaming X Trio et le MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X sont cotés à 3 595 CHF, soit l’équivalent d’environ 3 932 $, et 3 678 CHF (~ 4 022 $), respectivement.

En temps normal, ces chiffres seraient considérés comme des prix fictifs. Mais ce sont loin des temps normaux. S’ils sont précis, cela signifie que ces modèles RTX 3090 Ti se vendront de 40% à 66% de plus que ce que leurs équivalents RTX 3090 se vendent sur le site, ce qui est une grande différence étant donné que le premier ne devrait pas offrir une performance massive. coup de pouce sur ce dernier.

Nvidia a déclaré qu’elle révélerait plus de détails sur le RTX 3090 Ti plus tard ce mois-ci. Le vice-président de la société, Jeff Fisher, a déclaré que la carte offrirait 40 téraflops de shader, 78 téraflops RT et 320 téraflops de tenseur de performances, dépassant les 36 téraflops de shader de la vanille RTX 3090, 69 téraflops RT et 285 téraflops de tenseur. Le nouveau produit phare disposera également de 24 Go de mémoire GDDR6X fonctionnant à 21 Gb/s, contre 19,5 Gb/s sur le 3090.

La révélation potentielle du prix survient quelques jours après des rumeurs selon lesquelles Nvidia aurait demandé à tous ses partenaires du conseil d’administration d’arrêter temporairement leur production de produits RTX 3090 Ti personnalisés en raison de problèmes de matériel et de micrologiciel avec les cartes. De plus, Nvidia aurait repoussé un embargo de révélation complet fixé pour la semaine dernière, et il n’a pas fourni de nouvelle date.

Dans le même ordre d’idées, Nvidia a déclaré la semaine dernière (encore) qu’elle prévoyait d’augmenter l’offre de ses cartes graphiques au cours du second semestre de cette année, ce qui devrait coïncider avec la sortie de la série RTX 4000 « Lovelace ». Il reste à voir dans quelle mesure cela aidera les prix globaux et la disponibilité.

h/t : VideoCardz, Tom’s Hardware