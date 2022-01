Symboles sur le four : convection, chaleur de sole et fonction gril

Si vous avez faim, vous devez agir vite. Aussi au four. La recette parle de convection, d’air chaud ou de chaleur supérieure et inférieure. Même s’il y a un symbole sur la boîte à pizza : il y en a sur le four qui se ressemblent. Quel programme est le bon maintenant ?

Il existe des programmes de base que chaque four devrait maîtriser, j’en ai déjà mentionné quelques-uns ci-dessus, mais les modèles bon marché ne les ont même pas tous. A l’inverse, il existe des fours haut de gamme qui disposent de nombreux programmes spéciaux qui ne peuvent pas tous être listés ici.

Poutres, zigzags et éventails – nous vous dirons ce qu’ils signifient.

Les principaux programmes d’un four

Deux tirets (un au-dessus, un en-dessous) représentent la chaleur du haut et du bas. Le symbole indique ce qui se passe dans le four. La chaleur vient du dessus et du dessous en même temps. La chaleur combinée voûte et sole était le programme standard lorsqu’il n’y avait pas de fours à convection.

La chaleur du haut et du bas reste le meilleur choix pour préparer une pizza. Pour les gâteaux et les rôtis, cela dépend de la recette. Si votre four n’a pas de convection, la chaleur du haut et du bas est le bon substitut. Réglez le four à 15-20 degrés de plus.

Un inconvénient de la chaleur du haut et du bas : Si vous avez deux plaques dans le four, il est difficile pour la chaleur d’atteindre la zone intermédiaire. Un avantage : comme il n’y a pas de courant d’air comme avec la circulation d’air, les aliments ne sèchent pas aussi vite. Le bon choix pour les soufflés ou les cheesecakes.

Le ventilateur avec deux tirets au-dessous et au-dessus représente la circulation de l’air. Comme pour la chaleur du haut et du bas, la chaleur vient du haut et du bas, mais un ventilateur à l’arrière du four fait circuler l’air à l’intérieur afin que la température soit à peu près la même à tous les points du four – même entre deux plateaux.

Pour cette raison, les recettes demandent une température légèrement inférieure pour la convection que la chaleur supérieure et inférieure. Le programme de recirculation permet également d’économiser de l’énergie. Cependant, la vaisselle peut sécher plus facilement.

Parfois, le ventilateur sert uniquement à faire circuler l’air, mais surtout à l’air chaud.

Une seule barre transversale en bas représente la chaleur du fond. Ensuite, seul le serpentin de chauffage inférieur émet de la chaleur. Certaines recettes de gâteaux exigent que la chaleur ne vienne que du dessous pour protéger la garniture du dessus. Feuille de gâteau aux fruits, par exemple.

Une seule barre transversale en haut représente la chaleur du haut. Ensuite, seul le serpentin de chauffage supérieur émet de la chaleur. Les casseroles ou les gratins deviennent croustillants et brunissent par le haut si votre four n’a pas de fonction gril ou s’il est trop chaud pour vous.

Allumer uniquement la chaleur de voûte ou uniquement la chaleur de sole peut avoir du sens si vous souhaitez réchauffer et/ou maintenir au chaud plusieurs plats dans le four. Vous avez donc plusieurs zones avec des chaleurs différentes.

Une ligne en zigzag au-dessus représente la fonction gril. Parfois, vous ne trouverez que trois pointes ou triangles. La chaleur provient alors exclusivement du serpentin de chauffage par le dessus. Cependant, cela a plus de puissance et est donc plus chaud.

La fonction gril est donc rarement utilisée comme programme indépendant, mais n’est souvent activée qu’à la fin, par exemple pour que le fromage devienne vraiment brun et croustillant lors du gratin. Vous devez ensuite insérer le plateau ou la grille par le haut afin que les aliments soient le plus près possible du serpentin de chauffe.

Si vous ne pouvez pas activer cette fonction, passez du programme appelé par la recette à la fonction gril quelques minutes avant la fin du temps de cuisson.

Autres programmes du four

La ligne dentelée ci-dessus plus les pales du rotor d’un ventilateur représentent le gril à convection. Ici, une forte chaleur vient d’en haut comme avec la fonction gril pure. En même temps, cependant, il est distribué dans toute la chambre de cuisson par circulation d’air.

Cela signifie que la chaleur atteint les aliments de tous les côtés. La chaleur supplémentaire d’en haut assure une belle couleur et la bonne morsure. Cependant, vous pouvez le faire dans les dernières minutes grâce à la combinaison de la circulation d’air et de la fonction gril – voire mieux.

Le ventilateur dans le cercle représente l’air chaud. La chaleur n’est pas générée en haut et en bas comme avec l’air circulant, mais directement au niveau du ventilateur. De l’air chaud circule déjà dans le four. Cela devrait conduire à une meilleure répartition de la chaleur. Les déviations à différents points à l’intérieur devraient être plus petites.

Cela a également un impact sur la préparation : le préchauffage n’est plus nécessaire ou est raccourci. Le temps de cuisson est encore plus court.

L’éventail au-dessus d’une barre transversale représente la fonction pizza. Ce programme combine chaleur de sole et convection. Cela donne beaucoup de chaleur à la base de la pizza. La garniture, cependant, assez, mais pas trop.

Trois vagues en forme de nuage superposées représentent la cuisson à la vapeur ou le support à la vapeur. Il ne s’agit pas d’un programme indépendant, mais d’une fonction que vous pouvez activer – par exemple lors de la cuisson de petits pains avec chaleur supérieure et inférieure. Plusieurs buses pulvérisent de la vapeur à plusieurs reprises dans la chambre de cuisson.

La goutte sous un cristal de glace représente la fonction de dégivrage. Dans ce mode, seul le ventilateur de la paroi arrière fonctionne, mais aucun élément chauffant. Cela accélère la décongélation.

Trois plaques superposées représentent la fonction de préchauffage. Ce ne sont pas les aliments qui sont préchauffés, mais les assiettes. Parfois, vous trouverez également deux plaques au-dessus d’une barre transversale, le symbole de la chaleur inférieure, qui dans ce contexte est probablement censé symboliser l’étain.

Plus de fonctions sur le four

L’horloge représente le réveil. Si cette fonction est disponible, vous pouvez définir une alarme ici, qui se fait simplement remarquer, mais parfois également définir une heure à laquelle l’appareil s’éteint.

L’ampoule représente la lumière du four. Ce symbole n’allume donc pas un programme, mais la lumière à l’intérieur. Au cas où vous voudriez voir exactement à quel point le gâteau a bruni sur le dos. Ou lors du nettoyage du four.

Plusieurs cercles représentent l’auto-nettoyage par pyrolyse ou hydrolyse. Mais il y a beaucoup d’autres symboles pour cela. Parfois aussi un angle décroissant. Chaque fabricant fait ce qu’il veut ici.

Conclusion : décidez parfois par vous-même

Comme déjà écrit ci-dessus, il existe de nombreux autres programmes – en particulier divers programmes automatiques avec lesquels les fabricants veulent se démarquer de la concurrence. En cas de doute, un coup d’œil aux instructions d’utilisation aide toujours.

Vous pouvez trouver les symboles les plus courants sur un four dans cet article pour une orientation rapide, ainsi que quelques conseils sur le meilleur programme à utiliser. Parce qu’alors vous pouvez également varier si vous n’êtes pas satisfait du résultat du four.

Après tout, tout est question de goût. Ou?

Image en vedette :