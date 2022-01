Microsoft Launcher intègre désormais l’accès aux récompenses

Comme vous le savez, nous sommes de grands partisans de Microsoft Rewards. Ce programme de points Microsoft nous aide à acheter d’innombrables produits dans son magasin, ainsi que dans d’autres magasins. Aussi, si nous nous sentons généreux, nous pouvons en faire don à différentes ONG. Maintenant, le géant de Redmond a publié une mise à jour de son lanceur Android pour inclure des récompenses en Espagne et en Italie.

Récompenses désormais disponibles dans Microsoft Launcher sur Android

La dernière mise à jour intégrant cette fonctionnalité est la version 6.211203.0.1025841. Des conseils sont ajoutés à cette version pour ceux qui n’ont pas installé l’application Start. On vous rappelle que Start est l’évolution de MSN avec un nom simple et attractif qui espère séduire encore plus de monde. Voyons le changelog complet :

Ajout d’une bannière promotionnelle sur la page d’actualités pour les utilisateurs qui n’ont pas installé l’application Start

Les widgets Microsoft Rewards prennent désormais en charge l’Italie et l’Espagne

D’autres bugs connus ont été corrigés et des améliorations de l’interface utilisateur ont été apportées.

Comme nous l’avons déjà indiqué, nous ne pouvons que vous recommander d’essayer Microsoft Rewards. Pour l’utilisation quotidienne de votre navigateur, nous recevons jusqu’à 150 points et ceux-ci peuvent être échangés contre un solde pour le Microsoft Store. Beaucoup d’entre nous ont obtenu la Xbox Series S la moins chère grâce à ce programme d’affiliation de Redmond.

De plus, l’avoir maintenant intégré au lanceur permet de couvrir plus facilement toutes les missions en un temps record. Bing devient chaque jour une meilleure alternative à Google et nous espérons qu’il continuera à se développer.